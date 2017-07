Teplický obránce Krob před Slavií: Ten zápas nemá favorita

„Už v minulé sezoně Slavia vzbuzovala velký respekt, teď sestavu oživila třemi zahraničními jmény a prokazuje vysokou kvalitu. Ale doufáme, že jí start do ligy dokážeme zkomplikovat,“ přeje si teplický trenér Daniel Šmejkal.

Ač sešívaní utrpěli od Teplic před čtyřmi lety v Edenu historicky nejvyšší výprask 0:7, v posledních pěti ligových partiích s nimi neprohráli. Ale v jejich aréně se žlutomodrým daří, ze čtyř minulých návštěv Edenu padli jen letos na jaře 1:2, navíc po vlastním gólu v závěru. „V prvních kolech nikdo není favoritem, třeba překvapíme,“ řekl pro klubovou televizi obránce Jan Krob.

Slavia v lize od zářijového příchodu trenéra Šilhavého neprohrála ani jeden ze 26 zápasů. A do 3. předkola Ligy mistrů vstoupila v úterý vítězně, 1:0 porazila běloruský Borisov. Ze tří nových superstars Slavie do hry zasáhli Danny a Rotaň, Altintop zůstal na lavičce.

„Slavia v létě nešetřila, pár dražších hráčů tam je. Uvidíme, jestli mají takovou kvalitu, na kterou si je kluby cení,“ je zvědavý další teplický bek Tomáš Vondrášek. „Ale na hřišti nevnímáte, jestli hrajete třeba proti Dannymu.“

Za plus Vondrášek považuje, že teplická sestava se zatím moc nezměnila. Z nových hráčů je v základu jen mazák Rezek, nejnovější přírůstek Trubač proti Slavii nastoupit nesmí, protože právě ta ho poslala na Stínadla hostovat.

„Oproti špičkovým týmům se ten náš moc nezměnil, mohla by to být naše výhoda. Honza Rezek je zkušený hráč, měl by nám v kabině pomoct, je super kluk,“ tvrdí Vondrášek. Profesionální kariéru uťal Štěpán Vachoušek, lídr teplické šatny: „Chybí nám, to jsme věděli.“

Skláři, jimž schází i marod Hora, na jaře patřili mezi nejlepší mužstva a ani v nové sezoně nechtějí polevit. „Trenér Šmejkal je na nás čím dál tvrdší, což je dobře. Nechce to nechat spadnout, kde to bylo dřív,“ chápe Vondrášek.

Hraje se od 20 hodin.