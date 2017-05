Boj o evropské poháry. Počítáme, že Boleslav ztratí, zní z Teplic

„Mladá Boleslav má hrozně těžký los, můžeme ji přeskočit!“ burcoval v klubové televizi útočník David Vaněček po ligové výhře 2:0 v Hradci Králové.

I rival zdolal sestupem ohroženého soupeře, doma s Jihlavou otočil na 3:1. Na 4. místě má před skláři náskok čtyř bodů a lepší vzájemnou bilanci, takže ho hřeje vlastně pětibodová peřina. „Jenže Boleslav hraje v Plzni, v Liberci a doma se Slavií. Když zaváhá, věřím, že můžeme jít přes ni,“ nebalí to Vaněček.

Zatímco Boleslav vyzve dva kandidáty na titul, teplický los vypadá přívětivěji: doma Bohemians, venku Jablonec, doma Dukla. „Náš los je lepší. Počítáme, že Mladá Boleslav body ztratí. My teď musíme porazit Bohemku, abychom se drželi pořád u ní,“ jde krok po kroku záložník Jan Vošahlík.

Víkendový krok se povedl, Vošahlík s Vaněčkem rozhodli o vítězství nad neoblíbeným soupeřem, oběma nahrával opět výtečný Fillo. Teplice si tříbodově zotročily Votroky poprvé od října 2010 a poražení den nato odvolali trenéry Frimmela s Pilným, které nahradil Karel Havlíček. „Už po 25 minutách jsme mohli vést 5:0, takové zápasy pak většinou dopadají nešťastně, ale nevymstilo se nám to,“ oddechl si hrot Vaněček.

Skláři spalovali tutovky a z brankáře Ottmara dělali supermana. „I já měl dvě šance, ale pak jsem si řekl, že při té další zavřu oči a zkusím ho prostřelit. Naštěstí jsem ji proměnil,“ zmínil Vošahlík úvodní trefu po brejku, který zakončil ranou z rohu vápna k tyči. Když předtím možnosti zahazoval, vlasy si nerval: „Šance jsem nedal, ale svět na tom nestojí, přijdou další.“

Na tu svou si počkal i střídající Vaněček, nejlepší podzimní kanonýr sklářů hlavou zaznamenal svůj první jarní gól. „Když naskočím, šance mám. Teď už první po 10 vteřinách, ale nedal jsem ji, naštěstí tu druhou už ano,“ ulevilo se Vaněčkovi, který se na jaře z útočné jedničky sesunul na číslo dva: „Já jsem typ, který moc psychicky nezvládá lavičku, takže mě svrbí nohy pokaždé. Když jsme teď nedávali góly, věřil jsem, že to dokážu prolomit.“

I díky jeho pojistce Teplice v honu na Evropu neztrácejí dech. „Už na podzim jsme odehráli spoustu skvělých zápasů, jen jsme je nedokázali do táhnout do vítězných konců. Co jsme předtím zremizovali, to teď vyhráváme,“ blaží Vaněčka. Přetaví skláři zvonivou formu ve 4. místo?