Fillo touží po přestupu do Zlína, Teplice ale nabídku nedostaly

„Pan Zíka mě o nabídce Zlína po sezoně informoval. Nechal jsem si to projít hlavou a souhlasil. Největší motivací jsou pro mě poháry. A tím, že Zlín je přímo v základní skupině Evropské ligy, je to pro mě obrovská touha,“ netají se tahoun Teplic, s osmi góly nejlepší střelec sklářů v uplynulé sezoně.

Fillo je však pro Teplice zásadním mužem. „Neuvažujeme, že bychom ho uvolnili, pro nás je klíčový hráč. Martin zatím zůstává. Spekulovalo se o zájmu o něj, ale žádnou konkrétní nabídku jsme na něj nedostali,“ informoval trenér Daniel Šmejkal. A mluvčí klubu Martin Kovařík přikývl: „Žádná oficiální nabídka na klub nedorazila.“

Fillo, který během 10 sezon v lize odkopal 214 zápasů a nastřílel 41 gólů za Plzeň, Mladou Boleslav, Příbram a Teplice, tvrdí: „Asi mě nepustí jen tak, ale není na mě, jak se kluby domluví. Je to na mém agentovi, do toho nemůžu zasahovat. Já svůj názor řekl, když jsem mluvil s trenérem, sportovním ředitelem i majitelem.“

Na Stínadlech působí od léta 2015, v obou sezonách patřil mezi nejvýraznější hráče ve žlutomodrém trikotu. „Za rok mi končí smlouva. Přišel jsem do Teplic zadarmo, a jestli za mě nějaké peníze teď získají, bylo by to pro ně dobré,“ nadhodil Fillo, dvojnásobný šampion s Plzní, odkud ho za zhruba 50 milionů korun koupil norský Stavanger.

Kdysi nepříliš atraktivní Zlín je teď mezi hráči hitem. Díky Evropské lize, kam se kvalifikoval coby vítěz domácího poháru, se jeho rozpočet nafoukne. „Může se tam vytvořit dobrý mančaft, mají velké ambice. Budu poctivě trénovat a uvidíme, jak to dopadne. Zatím je to ve hvězdách,“ netuší Fillo, zda dostane zelenou.

V Teplicích mu evropské poháry unikly o dva body. „Ale on je rozdíl postoupit přímo do základní skupiny nebo do předkola; musíte ještě vyřadit dva tři soupeře, což není žádná sranda. Skupina je něco jiného, máte šest hrozně sledovaných zápasů, je to šance ukázat se v Evropě.“

Ukáže se v ní Fillo?