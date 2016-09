Můj konec v Plzni ve mně je, přiznává teplická posila Kučera

Mohl by i zpět do Jihlavy, kde už od mládeže působil. „Asi by se s ní šlo domluvit, ale já se na to ještě necítím. Měl jsem vyšší ambice, což Teplice představují,“ neváhal. „Jde o klub s dobrým zázemím, který je plno let v lize a hraje stabilně v horní půlce tabulky. A je tady tým, který se snaží hrát kombinačně.“

Což Kučerovi vyhovuje. Trenér Daniel Šmejkal ho popisuje coby konstruktivního středního záložníka, který zklidní hru a přinese přesnou přihrávku i agresivitu.

„Budu spojka mezi obranou a útokem. Ve středu pole hrají i Ljevakovič, Hrubý, Vachoušek, samí dobří fotbalisté. Konkurence je ku prospěchu, v Plzni to bylo ještě víc vyhrocené, takže jsem celkem zvyklý,“ nestresuje se. V 1. lize nasbíral 80 startů a nastřílel 8 gólů. „Nejvíc z nich, dva, právě Teplicím.“

Start proti Slavii, na to se třese. „Pro mě zajímavý začátek. Co vím, na tyhle zápasy do Teplic většinou přijde hodně lidí. Budeme se snažit předvést dobrý výkon, aby v co největším počtu chodili i na méně atraktivní soupeře. Slavii zvedli čínští majitelé, teď angažovali trenéra Šilhavého. Uvidíme, co to přinese.“

Další domácí hit ale vynechá, dorazí totiž jeho Plzeň. „Z Plzně bývají dohody stoprocentně zaměřené, aby hostující hráč nemohl proti ní nastoupit. Já jsem tohle nikdy nepochopil,“ podivuje se. „Klub se hráče zbavuje, zároveň mu zakazuje, aby proti němu hrál. Když jsem do Plzně šel ještě na hostování, tak jsem proti Jihlavě nastoupit směl. To od Vysočiny bylo dobré gesto.“

Za Plzeň se v 1. kole letošního ročníku trefil právě v Jihlavě, přesto pro něj není místo. „Už je to pryč, člověk s tím nic neudělá. Chtěl jsem se prosadit, dopadlo to takhle. Mrzí není to správné slovo, ale nějakým způsobem to ve mně je. V Teplicích chci mít chuť z fotbalu.“

Ve Viktorii získal titul, nasbíral starty v Evropské lize a další zkušenosti. „Fotbal je tam o něčem jiném. Lítáte každých 14 dní po Evropě, volného času je míň, a protože jsou často zápasy, méně se i trénuje. Člověk se většinou jen udržuje. Jsem rád, že jsem mohl nahlédnout do špičkového českého a vlastně i do evropského fotbalu,“ tvrdí.

Zlatou medaili z loňské sezony nemá. „Nedostal jsem ji. Ale odehrál jsem nějaké dva tři zápasy, pak jsem šel na hostování do Jihlavy. Možná to někde budu mít napsané, že jsem titul vyhrál, ale zásluhy si nedělám.“