Ať je zase cítit, že jsme hladoví každou minutu, přeje si Šmejkal

Cílem jsou poháry. Co vy na to?

Když jsme přišli, všichni jsme o nich od první chvíle snili a naše sny se nemění. Toužíme po nich. Ve hře je 90 bodů, budeme spokojení, když budeme mít všech 90. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží.

Jak se vyhnout propadu?

Věřím, že budeme zase hladoví každou minutu, že to z nás bude cítit. Mám po přípravě dojem, že kluci hladoví jsou. A nováčci, zkušený Rezek a mladí, to ještě zvýrazní. Chceme vykročit správnou nohou.

Posunujete dál váš systém?

Stále pracujeme na obou fázích. Statistiky ukazují, že jsme měli kvalitnější defenzivu než ofenzivu, na ní budeme stavět i letos.

Hledáte ještě posily?

Na přestupy zbývá několik týdnů a může se stát cokoli, zajímá nás perspektiva a kvalita. Uvidíme, zda se něco na trhu objeví, teď úplně konkrétní jednání nevedeme.

Jste s doplněním spokojen?

Hráčů nám přišlo dost, jediný Honza Rezek je staršího věku, v kabině by měl nahradit Štěpána Vachouška. Ostatní jsou mladí a talentovaní, doufáme, že oni pomůžou nám a my jim. Třeba Haljeta je ročník 1997. V prvních třech týdnech na něm byl znát velký tréninkový zápřah, postupem času se do toho dostal a ukázal potenciál, který, jak věříme, ještě rozvine.