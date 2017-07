Hrát proti esům z ciziny bude extra motivace, těší se teplický Fillo

Svoje fotbalové „fillomeniny“ bude Martin Fillo i v nové sezoně předvádět v trikotu ligových Teplic. Jejich tahoun se smířil, že přestup do Zlína, a tedy Evropská liga je v tahu, i tak se těší na českou soutěž plnou nových hvězd.

„Budu bojovat v dresu Teplic,“ prohlásil ofenzivní záložník po sobotní generálce se Žižkovem (2:1), kterou odkopal v základní sestavě.

Takže Zlín už padl?

Vypadá to, že na Stínadlech zůstanu, že se kluby nedomluvily.

Nebudete zapšklý?

V žádném případě netrucuju, respektuji tenhle klub, tým i trenéry. Beru to tak, že to nevyšlo, nehroutím se z toho. Těším se na sezonu a doufám, že si užiju stejně jako minulou, jen s lepším koncem.

Agent už jednání uzavřel?

Řekl jsem mu, ať to řeší on, že já se tím zabývat nebudu. Chtěl jsem mít čistou hlavu a připravovat se na ligu. Už dlouho mi nedal žádné zprávy, myslím, že to padlo.

S jakou náladou vyhlížíte ligu?

Strašně se na start těším! Příprava je dlouhá, už ať jde o body, o prémie, o něco. Měl jsem osmidenní výpadek kvůli svalovým potížím, ale v generálce jsem se cítil fajn. Na poslední chvíli jsme získali posily, mohla by to být dobrá sezona.

Věhlasné posily koupily Sparta se Slavií. Jak to soutěž zvedne?

Bude to zajímavé jak pro lidi, tak pro nás, protože se budeme chtít ukázat a konfrontovat s hráči ze zahraničí. Je to pro nás extra motivace. Snad bude chodit na stadiony víc fanoušků, co víc už chtít než Dannyho, Altintopa a další. Jsou to fotbalisté evropského formátu.

Bude podle vás někdo stačit trojici Slavia, Sparta, Plzeň?

Myslím, že tahle trojka má natolik silné kádry, že na dlouhý běh to s nimi bude hodně těžké. Třeba my takový kádr nemáme. Ale v zápasech si to s nimi rozdáme a budeme chtít proti všem uspět.

Startujete v sobotu na půdě mistrovské Slavie. Jste rád?

Nejradši bych, aby takových střetnutí bylo klidně třicet za sezonu. Bohužel tenhle krásný zápas si vyčerpáme už v 1. kole. Těším se na plný dům, bude to super utkání.