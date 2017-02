Teplický Dovalil měl nafouklou hlavu, teď vyhlásil: Zlín je inspirací

„Ale bodové odstupy od týmů pod námi jsou minimální, takže musíme co nejdřív udělat dostatek bodů, a ne honit záchranu na poslední chvíli,“ cítí to Dovalil jako první metu. Bývalý trenér mládežnických reprezentací naposledy působil jako kouč Spojených arabských emirátů do 20 let.

Šesté místo po podzimu je adekvátní Teplicím?

Není to úplně přímá úměra, ale většinou se v tabulce odráží ekonomická situace. Nejbohatší kluby v Evropě hrají špičku. U nás se to potvrdí taky. Máme tři čtyři silné kluby, navíc letos prožívá dobrou sezonu Zlín, který už loni leccos naznačil. A Teplice podmínkami a ekonomickou stabilitou patří hned za ně. Tomu odpovídá 6. místo.

„Teplice patří hned za ligovou špičku, tomu podzimní 6. místo odpovídá.“

Jak jste se v Teplicích zabydlel?

Zatím jsem měl nafouklou hlavu. Pomalu se do toho dostávám. Snažili jsme se přivést hráče, kteří by mohli být posilou. Stoper Šušnjar má perspektivu, Vošahlík s Hyčkou můžou hrát víc postů, to je pro ně výhoda. Rozjedou se soutěže, chystám se vrhnout na mládež. Chci ji v uvozovkách zoptimalizovat, aby nám žádný hráč neutekl. A aby se někdo z mládeže dostal do dospělého fotbalu. To by měl být můj cíl. Když se teď brzy povede záchrana, určitě by mohli dostat prostor odchovanci, kteří jsou tady na čekané.

Posílíte ještě ligové áčko?

Stát se může všechno, přestupní termín končí až v úterý, uvidíme. Náš kádr je ovšem konsolidovaný, v zásadě nás nic netlačí. Překvapení se může objevit, nemusí. Výhledově stále hledáme útočníka, někoho do středu zálohy a obránce.

Co říkáte přestupům v lize?

Některé cifry jsou nadhodnocené. Nevím, za kolik šel Sýkora do pražské Slavie z Liberce, spekulovalo se o 30 milionech korun. Netuším, jestli to je pravda, to se mi zdá na českého hráče a přestup v rámci české ligy hodně.

Odejde po čase zase někdo z Teplic do zahraničí za větší peníze?

Kdyby každý rok šel jeden náš fotbalista do zahraničí, to by bylo super. Cíl to není. Existují dvě cesty. Buď prodat hráče do nejlepších českých klubů a mít podíl z jeho případného dalšího transferu, tak jak to je u stopera Lüftnera. Anebo to udělat napřímo jako dřív u Džeka a Fenina, ale to už je zaprášené.

Jaký budete mít podíl za Lüftnera, když ho Slavia prodá dál?

Neviděl jsem smlouvu, ještě jsem tu nebyl. Bývá to 10 až 50 procent.

Do Emirátů, kde jste působil, nechcete někoho prodat?

Pro ně je strašně důležité jméno. Chodí tam hráči z bundesligy, uznávaní trenéři. Jméno staví nad kvalitu. Vždy to je o nabídce a poptávce, ale spíš si myslím, že by to musela být naše iniciativa, než že by si našeho hráče vybrali sami.

Jste v mediálním stínu top českých klubů. Nevadí vám to?

V bundeslize se taky píše o Bayernu, Dortmundu, Lipsku, o těch, co jsou nahoře. Pro klub jako Teplice to není ani na škodu. Naopak se to může využít, když se třeba povede start do sezony. Viz Zlín. Neměl ambice, ale v zimě to přehodnotili, některé hráče ze sportovních důvodů nepustili. Chtějí se o to poprat. To by mohla být cesta i pro nás.

Chystá se nový model ligy, po základní části rozdělení do tří skupin, pak baráže o Evropu a záchranu. Jste jeho příznivcem?

Ještě není schválený, je v návrhu. Může to ligu trošičku okysličit. Přibude pět zápasů, to je fajn. Jediné, co mi tam nesedí, je ta část o udržení. Pokud si po 30 kolech uhrajete záchranu, neměli byste v závěrečných pěti spadnout. To je měsíc, přijdou karty, zranění a nemusí to odpovídat výkonnosti během sezony.