Tři body a zpátky do špičky, velí před duelem s Bohemians teplický Rezek

„Víme, že nás nečeká jednoduché utkání, ale hrajeme doma a chceme tři body. Potřebujeme je k tomu, abychom se dotáhli k místům v tabulce, kde chceme hrát,“ burcoval na klubovém webu teplický záložník Jan Rezek, letní posila.

Šestí Bohemians za šest kol nastřádali devět bodů, o jeden víc než sedmé Teplice. Doma se jim tradičně daří víc než venku, ale letos svěřenci kouče Martina Haška už dokázali remizovat na Spartě i v Brně.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 pátek 18:00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Král, Jeřábek, Krob - Fillo, Ljevakovič, Rezek, Kučera, Urma - Vaněček. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Jirásek - Reiter, Martin Hašek ml., Bartek - Nečas.

Na devět bodů Bohemians potřebovali pouhé čtyři góly, zatímco skláři už nasázeli 10 branek. Naposledy ve Zlíně však vyšli naprázdno. „Trenér nám vyčítal, že jsme se necpali do zakončení, a i když to vypadalo herně dobře, tak jsme vůbec nebyli pro branku Zlína nebezpeční. To nás nakonec stálo body,“ mrzela Rezka sobotní porážka 0:2.

Proti Bohemians by skláři chtěli navázat na předešlé domácí výkony. „Musíme hrát nátlakový fotbal. Když si vzpomenu na naše předchozí domácí duely, vždy jsme v nich byli dominantní. A to musíme být i teď proti Bohemce!“ velí Rezek.

Kromě dlouhodobě zraněného Jakuba Hory bude Teplicím chybět i ve Zlíně vyloučený stoper Aleksandar Šušnjar. Dá se tedy očekávat, že potřetí v řadě nastoupí v základní sestavě mladík Alex Král.

„Těším se na každý zápas, a jestli budu hrát v základu, tak o to víc. Ve Zlíně jsme neměli moc šancí, domácí hráli bojovně. Podobně se prezentují i Bohemians. Čekám hodně nakopávaných míčů na vysoké hráče, hodně soubojů. Ale máme na to, abychom zápas zvládli,“ věří devatenáctiletý teplický talent.