Alex & Aleks. Otáčíme se oba, říká teplický obránce Král

„Až den před zápasem jsem se dozvěděl, že budu hrát. Příjemně mě to překvapilo, na tu šanci jsem čekal,“ doznal kudrnatý mládežnický reprezentant Alex Král.

Se srbsko-australským parťákem Aleksandarem Šušnjarem, který od zimy bude hráčem Mladé Boleslavi, si rozuměl. „Nějakou dobu spolu trénujeme, pár přípravných zápasů jsme odehráli, v komunikaci problém nebyl,“ tvrdí Král. A co když na někoho z nich spoluhráči zakřičí Alex!? „Tak se pro jistotu otáčíme oba,“ zubí se 19letý talent, o tři roky mladší než Šušnjar.

Bývalý slávista Král naskočil v lize teprve podruhé od začátku. „A poprvé na postu stopera v mistrovském utkání,“ připomněl trenér Daniel Šmejkal. „Vzhledem k tomu se s tím popasoval dobře. Samozřejmě něco mohl řešit lépe.“

Sám sebe Král hodnotit nechtěl, než si zápas pustí zpětně na videu, ale něco přece jen řekl i bez toho. „Cítím, že jsme s Aleksem udělali chybu, ze které padnul gól. Obránci to mají tak, že za zápas vyhrajete pět soubojů, pak jeden prohrajete a dostanete branku. Rozehrávka ode mě celkem v pohodě.“

Proč trenér Šmejkal sáhl do stoperské dvojice Jeřábek–Šušnjar a prvního jmenovaného posadil na lavičku? „Ve čtyřech utkáních jsme inkasovali šest branek, proto jsme udělali změnu v obraně. Provázely nás individuální chyby nejen Jeřábka, ale i jiných. A já se rozhodl pro tuto výměnu,“ osvětlil kouč.

Nervozitu prý Král setřásl rychle i díky spoluhráčům, kteří ho povzbuzovali a dávali mu instrukce. „Z Juniorské ligy je to skok. Hlavně diváci, to se hraje úplně jinak. Ale nešel jsem do zápasu s tím, že bych si říkal, ať neudělám chybu. To je nejhorší, s čím může hráč nastoupit,“ ví. „Začal jsem hrát na jistotu a postupně si dovoloval víc a víc.“

Ale nadřel se, to rozhodně. „Jihlava je běhavý soupeř, měli jsme vzadu hodně sprintů.“ Další gólové hrozby Vysočiny skláři přestáli. „Start do sezony nebyl ideální herně ani výsledkově, snad jsme teď najeli na vítěznou vlnu.“

Parádní ofenziva, křehká defenziva, toť Teplice zkraje sezony. „Doufám, že góly, které dáváme, budou přibývat. A ty, co dostáváme, naopak ubývat.“ Sám Král, kterého teď čekají zápasy s reprezentační dvacítkou v Portugalsku a s Německem, k tomu chce pomoct.