Když pohár nevyjde, budu zklamaný, přiznává teplický stoper Šušnjar

„Dokázal jsem si v zimní přípravě a v přátelských zápasech, že i tady můžu hrát dobře,“ tvrdí zimní posila z rumunského Gaz Metan Medias. „Když se to spojilo s dobrými výsledky týmu, místo jsem si udržel doteď. A doufám, že to zůstane.“

Proč jste se rozhodl pro Teplice?

Protože jsem měl nějaké problémy s vízy v Rumunsku kvůli ekonomické situaci mého klubu Gaz Metan Medias. Ale chtěl jsem zůstat ve fotbalové Evropě, je mi 21 a potřebuji růst jako střední obránce, na což je česká liga dobrá. Myslím, že jsem se dobře na soutěž adaptoval.

Jak jste se s rumunským klubem rozešel?

V dobrém. Říkali, že mě vždycky rádi znovu uvítají.

Jak si česká liga stojí v porovnání s rumunskou?

Tyhle ligy jsou odlišné. Rumunská je víc technická a taktická, zato česká je víc fyzická, víc se běhá. Musel jsem si na to zvykat, ale jsem tady šťastný, protože mi to pomáhá. Doufám, že mě česká liga připraví pro ještě větší soutěže.

Nastupujete ve stoperské dvojici s dalším mladíkem Michalem Jeřábkem. Jak vám to funguje?

Jsme mladí, máme se co učit. Ale zatím vše klape. Celkově tady máme hodně silný tým. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. Bojujeme každou minutu, evropský sen nás pohání.

Jak užíváte ligový finiš?

Je to paráda! Poslední půlrok máme skvělé výsledky a závěrečný zápas bude jedním z nejdůležitějších v sezoně. Bojujeme o Evropskou ligu, která patří k největším pohárům na světě. Každému by přinesla zkušenosti i podstatný zápis do životopisu. Chceme s Duklou uhrát tři body. A snad to bude stačit. Když poháry nevyjdou, budu zklamaný.

Vyhovuje vám herní styl, který vám ordinuje kouč Šmejkal?

Ano. Snažíme se o presink na větší části hřiště. Bráníme velmi nízko, když získáme míč, snažíme se hrát po zemi. Ale jsme i docela vysocí, takže můžeme bojovat o míče ve vzduchu a sbírat je na dorážky.

Co říkáte na teplický stadion?

Stínadla jsou úžasná! I když jsem hrál i na větších stadionech, tady je skvělá atmosféra. Fanoušci nás podporují bez ohledu na skóre. Do každého zápasu proto můžeme jít s hlavou vzhůru a doufat v to nejlepší.

Narodil jste se v australském Perthu. Jak dlouho jste tam žil?

Až do svých čtrnácti let. Potom jsem se přestěhoval do Srbska kvůli fotbalu. V sedmnácti a půl jsem šel hrát do Litvy, byl to další krok nahoru z juniorských soutěží mezi seniory. Potom jsem se přesunul do Rumunska, teď jsem tady.

Proč jste nezůstal v Austrálii?

S fotbalem jsem tam začínal, ale brzy jsem věděl, že chci jít do Evropy. Požádal jsem o to rodiče, shodli jsme se na tom. A jsem šťastný, že jsem to rozhodnutí udělal.

Myslíte si, že v Austrálii byste takový pokrok neudělal?

Centrem fotbalu je Evropa. Ne že by fotbal v Austrálii byl špatný, taky tam mají svoje mládežnické programy, ale jako starší se odtamtud už do Evropy dostáváte složitě. Navíc fotbalové styly jsou úplně rozdílné. V Austrálii to není tak fyzické, běžecké ani taktické, tam se hraje hodně otevřeně, padá plno gólů.

Přestěhoval jste z Austrálie do Evropy i s rodiči?

Táta šel se mnou na prvních šest měsíců, protože jsem neznal srbštinu. A zabralo mi rok a půl, než jsem se ji naučil. Pak jsem žil u bratrance. Trénoval jsem dvakrát denně, neměl jsem čas na stýskání. Navíc jsem po internetu dodělával školu v Austrálii, protože v Srbsku bych ji kvůli jazykové bariéře nezvládl. Ale i tak to bylo na dálku těžké. Učebnice jsem si vyzvedl před odletem, úkoly jsem posílal mailem.

Cítíte se víc jako Srb, nebo Australan?

Víc jako Srb, protože je tam moje zázemí, moje rodina pochází ze Srbska a Bosny. Když byla válka, přestěhovali se moji prarodiče do Austrálie, rodiče už se tam narodili. Ale jsem i hrdý Australan.

A co vy a reprezentace? Už dříve jste nastoupil za srbskou sedmnáctku.

Můj manažer mluvil s australskou reprezentací do 23 let. Teď v květnu mi volali, ať se k nim připojím na tréninkovém kempu. Ale museli jsme to odložit, protože s Teplicemi bojujeme o Evropskou ligu, takže je důležitější zůstat s týmem. Doufám, že se ještě ozvou. A že jednou budu reprezentovat Austrálii i na mistrovství světa.

Jak dlouho ještě plánujete zůstat v Teplicích?

Smlouvu mám do konce roku, mluvíme s klubem o nové. Co se týká jiných nabídek, nechávám to na manažerovi, ať mám čistou hlavu.

Co kdyby se ozvala Slavia nebo Sparta? Kam byste raději?

Obojí by bylo dobré!