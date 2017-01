Fotbalisté Táborska zahájili přípravu bez obou stoperů

A na startu přípravy se novému trenérovi Romanu Nádvorníkovi hlásilo 29 hráčů. Mezi nimi už ale nebyly dvě tradiční opory – stopeři Mráz s Cíferským. Oba dostali od klubu svolení, aby si začali hledat nové angažmá.

„Ivan Cíferský dlouhodobě avizuje návrat zpátky na Slovensko, kde se oženil a kde by rád působil. Proto jsme mu to umožnili již nyní,“ uvedl Tomáš Samec, výkonný ředitel klubu. „Rozhodli jsme se, že do jarní části soutěže chceme jít s malinko omlazeným kádrem,“ dodal.

A zima bude v Táborsku obdobím zkoušek. Na jih Čech se přišlo trenérovi Nádvorníkovi ukázat osm nových hráčů – Daniel Klusák z Jihlavy, Adam Ševčík z Olomouce, Daniel Souček ze Slavie Praha, Martin Toml z Mladé Boleslavi, Mojmír Trebuňák z Košic, Petr Zavadil ze Zlína a pak dva Srbové Alexander Jeftič a Maty Mrsič.

„U nich jsme využili kontaktů s naším bývalým hráčem Vukadinem Vukadinovičem, který je doporučil a v podstatě je k nám i dovezl,“ pousmál se Samec. Kdo z hráčů zůstane, to se ukáže během zimní přípravy.

„V hledáčku máme další fotbalisty, kteří by mohli posílit kádr do jarní části soutěže, ale zatím jim jejich klubová příslušnost nedovolila připojit se k našemu týmu,“ uvedl kouč Roman Nádvorník s tím, že další posilování se dá čekat, až prvoligové týmy uzavřou své kádry.

Fotbalisty přivítal prakticky stejný realizační tým, jaký znali. Jen trenéra Petra Frňku, o jehož dalším působení se v klubu ještě stále nedohodli, nahradil Nádvorník. Zůstali i oba asistenti Kokeš s Pižanowskim.

Táborsko se v přípravě představí na pražském Tipsport Cupu. V úterý 10. ledna narazí na Příbram, 17. ledna na Bohemians Praha (zápas bude vysílat televize) a 21. ledna na Hradec Králové. O víkendu 28. ledna bude hrát o konečné umístění v tomto poháru.

Na konci minulého roku zaujal většinový vlastník klubu Jiří Smrž svým prohlášením v návaznosti na rozdělení dotací pro výkonnostní sport v Táboře. Nelíbilo se mu rozhodnutí navýšit dotace hokejistům a fotbalistům je ponechat ve stejné výši a tvrdil, že pokud nerezignuje starosta města Jiří Fišer, v klubu skončí. Včera v podvečer se měli sejít akcionáři klubu, aby nastalou situaci řešili.