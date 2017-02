Táborský kouč Nádvorník: Někteří byli překvapení, jak moc trénovali

Po dvouleté pauze se vrátil k fotbalu. A na místo, kde s ním končil. Trenér Roman Nádvorník má za sebou první měsíc a půl v roli hlavního trenéra druholigového Táborska, který zakončil o víkendu porážkou 0:2 na hřišti prvoligové Mladé Boleslavi. Zatím nejsilnějšího soupeře, na kterého Jihočeši v přípravě narazili.

„Boleslav začne už o víkendu soutěž. Bude hrát v první lize o poháry a nám zápas ukázal věci, na kterých budeme muset ještě zapracovat. Ale srovnávat náš výkon s jejich ještě nejde. Jsme v jiné fázi přípravy,“ říká Roman Nádvorník.

A v jaké fázi teď tedy jste?

Pomalu z nás začíná odcházet únava. Začínáme dělat na rychlosti. Na to teď budeme přecházet. Navíc se už chystáme na přírodní trávu. Ještě před ligou budeme hrát 1. března pohárový zápas s Libercem. Na to musíme být připravení.

Říkáte, že z vás teprve odchází únava. Dal jste hráčům hodně do těla?

Je známé, že se pode mnou trénuje hodně. Někteří hráči tím byli asi trošku zaskočení, ale věřím, že se nám to v sezoně vrátí.

Do začátku soutěže máte ještě tři týdny. Jste s přípravou spokojen?

Spokojený jsem tak na půl. Klimatické podmínky nám letos moc nepřály a nemohli jsme absolvovat všechno, co jsme si naplánovali, a tréninky jsme museli hodně upravovat. Mráz byl velký a umělá tráva hodně přemrzlá a to není ideální terén. Představuje velkou zátěž na nohy i záda. To nám ji narušilo.

Oproti podzimu se dost změnil kádr týmu. Už je uzavřený?

Z větší části. Máme už dotažené příchody brankáře Řeháka ze Slavie a ze stejného klubu přichází i Souček, což je reprezentant do 19 let. Potom jsme s Jihlavou domluvení na příchodu krajního obránce Klusáka a na stopera je potvrzen Toml z Mladé Boleslavi. Ještě dotahujeme do konce příchod Chorvata Mrsiče a v jednání je záložník Zavadil ze Zlína.

Poslední zápasy za vás odehrál útočník Musiol. Počítám, že jím chcete rozšířit možnosti v útoku?

Je to tak. Byl tady jen jeden klasický útočník a to Tomáš Mrázek. Chceme tenhle post doplnit a zkvalitnit. A chceme být produktivnější.

Útočník se v Táborsku hledá už druhou sezonu. S Musiolem jste spokojený? Při svém prvním působení před dvěma lety v Táboře zanechal dobrý dojem.

Chyběl nám takový vysoký útočník. Má metr devadesát. Je to hráč do vápna. Ale je po operaci kolene a teprve se do toho dostává.

Ve středu hrajete na Vyšehradu, o víkendu se Žižkovem a příští týden vás čeká poslední příprava s Varnsdorfem. Už se těšíte na první soutěžní zápas, kdy o něco půjde?

Teď v Boleslavi jsme hráli poprvé na přírodní trávě a momentálně se hlavně těšíme na to, jak na ní budeme moct dál trénovat, protože fotbal je na trávě jiný než na umělce. Na to se těšíme nejvíc.