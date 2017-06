Čekají nás hubenější roky, tvrdí ředitel táborských fotbalistů Samec

Nejhorší umístění za poslední tři roky mají za sebou fotbalisté druholigového Táborska. Po třetím, šestém a pátém místě letos skončili desátí. Celé jaro se musel tým vypořádávat s nejistotou, kterou způsobilo ohlášení konce většinového majitele Jiřího Smrže, který v klubu skončil po 25 letech. „Pokračovat budeme dál, ale museli jsme přijmout řadu úsporných opatření,“ říká ředitel klubu Tomáš Samec.

Desáté místo v tabulce je pro vás uspokojující?

Musíte se na to dívat v globálu. Nejde to hodnotit jen po sportovní stránce, ale naše výsledky mají i jiné souvislosti. Sportovní část ovlivnily dvě věci – první byla zimní změna trenéra, kdy Petra Frňku nahradil Roman Nádvorník. Druhá byla ta, že pan Smrž ohlásil svůj konec v klubu kvůli tomu, že nesouhlasil se systémem rozdělování peněz do sportu ze strany města. Řekli jsme si O.K. Není problém, že bychom spadli, na postup to není a začalo se s omlazováním kádru. Do týmu přišli a přijdou mladí perspektivní hráči z juniorek prvoligových klubů či vlastní odchovanci.

Takže to můžeme ohodnotit tak, že po nadstandardních sezonách přijdou hubenější léta?

Sportovní stránka nikdy nejde předpovídat. Ale musíme vidět to, čím byly ty nadstandardní sezony způsobeny. Po postupu do druhé ligy jsme většinou hráli v druhé polovině. Ale kádr se tvořil a byl dlouhodobě při sobě a byl doplňován. Měl úspěch, ale zestárl. Teď máme a ještě budeme mít kádr mladší. A nadcházející sezona může být podobná té letošní. Výkony se budou zřejmě střídat, ale věřím, že pod vedením Romana Nádvorníka se to ustálí a bude to mít zvyšující se tendenci.

Celé jaro provázelo téma úspor. Jak moc se projeví odchod Jiřího Smrže?

On už se projevil. Úsporná opatření jsme začali dělat už před jarní částí sezony a teď po jejím konci, jak končí hráčům smlouvy, tak jsou ještě razantnější. Nechceme tu vytvářet ekonomicky nestabilní prostředí. Půjdeme na 55 procent stávajícího rozpočtu. Hospodařili jsme s částkou kolem 28 milionů korun. Teď jdeme na nějakých patnáct.

To je velká úspora. Neohrozí to plány na výstavbu nového stadionu v Kvapilově ulici?

Musíme odlišit investice a provoz. Deset milionů korun už se investovalo do areálu v Kvapilově ulici loni. Pět dalo město a pět my. Teď nám zastupitelstvo schválilo desetimilionovou dotaci, ze které chceme připravit nutné kroky na stadionu k tomu, abychom dostali souhlas na něm hrát. V průběhu podzimu by se pak mohla začít stavět tribuna naproti té hlavní. Harmonogram prací nám musí schválit svaz. A druhá věc je provoz. Tam spadá správa areálu, mládeže, mužů i managementu. Úspory nastávají na všech úrovních provozu, abychom to dokázali držet a nebyli závislí jen na dotacích.

V lednu říkal Jiří Smrž v některých článcích, že po jeho odchodu budou klubu stačit prostředky na divizi, možná na třetí ligu. Opravdu byl ve hře konec profesionálního fotbalu v Táboře?

Lidé kolem klubu projevili zájem, aby fotbal dál pokračoval. Druhá liga je profesionální. Přináší i peníze od marketingové agentury STES, dá se díky tomu žádat o různé dotace a má to návaznost na mládež. I při plánované reorganizaci mládeže ze strany svazu by se mělo přihlížet k tomuto postavení klubu. Priorita tak byla zachovat druhou ligu v Táboře, ale při ekonomicky racionálním rozpočtu.

Kam teď budete ve II. lize patřit?

Jsou v ní kluby, které mají vysoké rozpětí rozpočtů. Nízkonákladově ji hraje třeba Varnsdorf se třinácti miliony. A pak je tu Olomouc nebo Baník s rozpočty v několika desítkách milionů. Nikde není dáno, že finanční stránka vám určí tu sportovní. Ale z hlediska rozpočtu spadneme do skupiny ekonomicky slabších klubů ve druhé lize.

Vzhledem k tomu, co všechno se v Táboře a okolí za ty roky vybudovalo, by byla škoda druhou ligu pustit.

Samozřejmě. Od sloučení FC MAS Sezimovo Ústí s FK Tábor klademe důraz na co nejvyšší členskou základnu. Máme deset tréninkových skupin přípravek, devět školek, žákovské centrum, dorostenecké centrum. Spolupracujeme se střední školou COP v Sezimově Ústí. Opustit tyto pozice by byl krok špatným směrem, byť nás teď čekají hubenější léta, kdy budeme muset dělat fotbal v jiných rozpočtových číslech.

Jak se po odchodu Jiřího Smrže změní struktura klubu?

Nás teď čeká svolání valné hromady, kde bude zvoleno nové představenstvo a dozorčí orgány. Tyto pozice by měli obsadit lidé, kteří v klubu jsou a kteří klubu pomáhají.

A struktura?

Vznikla skupina lidí, ať už to jsou akcionáři, nebo aktivní sponzoři, kteří se podílí na chodu klubu, a z těchto zhruba deseti lidí by se mělo vybudovat nové představenstvo. Akcionářská struktura se nemění. Pan Smrž převádí akcie na zapsaný spolek, aby se v budoucnu mohly třeba prodat, kdyby byl nějaký zájemce.

Jak se na tyhle události dívají sponzoři?

Po těch x desítkách let byl největším sponzorem pan Smrž a on s většinou sponzorů komunikoval a většinu lidí přivedl. Momentálně se s každým sponzorem bavíme, zda bude pokračovat. Většina zatím přislíbila pomoc. Ale ten největší byl pan Smrž a ten skončil. Klub zřejmě ještě podporovat bude, ale rozhodně ne v takové výši jako doposud. Pro nás je teď nutné tuhle ekonomickou ztrátu nahradit. Nového generálního partnera se nám zatím nepovedlo najít, takže se snažíme stabilizovat ekonomiku formou úspor.

Trenér Nádvorník v rozhovoru na vašem webu říká, že prioritou pro příští sezonu bude zachránit druhou ligu. Tenhle cíl s ním sdílíte?

Úhel pohledu trenérů a funkcionářů se někdy rozchází. Trenéři jsou obezřetnější. Nechci říkat, že by si nechávali zadní vrátka, ale koukají na to s větším respektem. To však neznamená, že také já nemám z příští sezony respekt. Kádr bude hodně mladý, a pokud se vám nepovedou dva, tři zápasy může to mít dopad na celou sezonu. K tomu je třeba říci, že z první ligy spadly Hradec Králové a Příbram. Nahoru postoupila Olympia Hradec Králové. To je velmi ambiciózní klub, který se stěhuje do Prahy. Přesto jsem o něco větší optimista než trenér a věřím, že mladý kádr bude hladový po úspěchu a podaří se nám naplnit náš cíl, tedy hrát klidný střed tabulky a snažit se, aby výkony hráčů rostly.