Vaclík, Suchý i Lecjaks jsou v sestavě roku švýcarské ligy

Vaclík se Suchým působí v dlouhodobě nejlepším švýcarském klubu, sedmaadvacetiletý gólman je neotřesitelnou jedničkou od chvíle, kdy tam v létě 2014 ze Sparty přestoupil.

Do nejlepší jedenáctky roku patří od té doby pravidelně stejně jako spoluhráč Suchý. Osmadvacetiletý stoper je v Basileji od ledna 2014, poslední rok nosil i kapitánskou pásku, s týmem získal celkem tři ligové tituly, čili vyhrál v každé sezoně. U posledních dvou byli společně s Vaclíkem.

To šestadvacetiletý Lecjaks je ve Švýcarsku už od léta 2011, rok 2013 strávil na hostování ve Valerenze Oslo, poté se zase vrátil do Bernu. V posledních třech sezonách patří do základní sestavy, v posledních dvou ročnících pomohl mužstvu ke druhé příčce.

Stejné pořadí je i po podzimu, Basilej má před druhým Bernem dvanáctibodový náskok.

Cenu pro nejlepšího hráče švýcarské ligy převzal francouzský útočník Guillaume Hoarau z Bernu, jenž zvítězil i u fanoušků. Jeho spoluhráč Denis Zakaria byl zvolen nejlepším mladým fotbalistou roku.

Oba jsou rovněž v ideální sestavě, kterou vedle Vaclíka, Suchého a Lecjakse tvoří další zástupci Basileje Michael Lang s Matíasem Delgadem, dvojice Reto Ziegler, Carlitos ze Sionu, Ezgjan Alioski z Lugana a Marco Schneuwly z Luzernu.