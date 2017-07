Bez zaujetí a bez bodů. Teď potlačit emoce, velí brněnský kouč Habanec

Zbrojovka v páteční ligové premiéře nakonec podlehla nadšeně hrajícímu nováčkovi 1:3. „Jsem zklamaný z výkonu i výsledku,“ posteskl si kouč Habanec. „Propadli jsme v osobních soubojích. Ve vícero činnostech jsme hráli druhé housle.“

Do nového ročníku, ve kterém chce Zbrojovka dát zapomenout na šedivé 11. místo z minulé sezony, vyrukovala se čtyřmi novými akvizicemi. Úvod ale patřil Baníku. Hosté byli svižnější, nebezpečnější, ve středu pole sbírali odražené balony snadno jako maliny.

„Dělali nám problémy v brejkových situacích. Měli jsme štěstí, že jsme ze začátku neprohrávali 0:2 nebo 0:3,“ uznal nejstarší hráč Zbrojovky Jan Polák.

Brankář Melichárek inkasoval až ve 27. minutě po parádním voleji Hrubého. Domácí však o deset minut později po povedené akci dokázali kontrovat. „Můj gól zastínilo to, že jsme dostali tři a prohráli,“ smutnil Miloš Kratochvíl, jenž skóroval při ligovém debutu. „Věřil jsem, že se po brance odrazíme do pohody, budeme silnější na balonu,“ říkal Habanec.

Zbrojovka byla po vyrovnání vskutku lepším týmem. Jenže... „Byly tam nějaké střely ze střední vzdálenosti, ale úplně šance to nebyly,“ říkal brněnský záložník Tomáš Pilík. „Bylo to moc upracované.“

A tak udeřil Baroš. Tedy ten, jemuž při střídání aplaudoval téměř celý stadion a jemuž podobný comeback přáli snad všichni fotbaloví fanoušci. Až na ty z Brna.

Jen faktor Baroš duel nerozhodl. „Chyběla mi větší zarputilost a nadšení,“ přiznal kouč Zbrojovky, jejíž porážku dokonal v samém závěru parádně hrající Bronislav Stáňa. „Minulý týden jsem mu pohrozil, že půjde hrát do týmu do 21 let, asi mu to pomohlo,“ lebedil si ostravský kouč Radim Kučera. „Chtěl se ukázat ve svém regionu, pochází ze Znojemska. Ale budu ho muset držet zkrátka dál,“ glosoval exznojemský kouč po ligové premiéře.

To Zbrojovku po svižném mači, který i díky nadstandardní kulise rozhodně nenudil, přepadly chmury. „Hra nebyla dobrá,“ soukal ze sebe Pilík. „Takový zápas si musíme pohlídat,“ přizvukoval Kratochvíl.

Ačkoli oba záložníci dorazili do Brna v letní pauze, moc dobře věděli, co Zbrojovku předchozí sezonu trápilo - zbytečné domácí ztráty, jíž Brno zahájilo i letošní ligové putování. Trenér Habanec za remízového stavu poslal na hřiště místo zraněného obránce Jablonského záložníka Přichystala a za středopolaře Pilíka ofenzivního navrátilce Škodu. Bylo cítit, že domácí touží po třech bodech. Nakonec nemají ani jeden.

„Musíme potlačit emoce a vychladnout z negativity, která tady nějakou dobu bude,“ podotkl Habanec. „Ještě to není úplně všechno sehrané. Nechci dělat nějaké alibi, ale musíme pokračovat dál, vzchopit se a být optimističtí,“ dodal Polák.