Z pohádky je noční můra. Sutton trápí brankář, jenž chtěl být superstar

Anglie žije příběhem klubu z páté nejvyšší soutěže, který to v poháru senzačně dotáhl do osmifinále a statečně vzdoroval Arsenalu (0:2).

Jenže nejpopulárnější postava Suttonu - náhradní a stotřicetikilový gólman Wayne Shaw - všechno pokazil. „Udělal velkou chybu, neodhadl, co svým jednáním způsobí. Byl naivní,“ poznamenal kouč Doswell.

Sázková kancelář Sun Bets dala do nabídky s kurzem 8 ku 1 možnost, že se Shaw během utkání na lavičce nají. On to věděl a ve druhém poločase se s chutí sobě vlastní zakousl do masového koláče. Kamery i fotografové v tu chvíli sledovali jeho místo dění na trávníku.

„Říkal jsem si, že je trochu poškádlím, že to udělám. Všechna střídání jsme už vyčerpali a prohrávali jsme 0:2. Byla to legrace,“ vysvětloval Shaw. Po utkání byl ještě v pohodě, jenže druhý den ho úsměv přešel, stejně jako celý klub.

Komise pro hazardní hry a anglická fotbalová asociace začaly vyšetřovat, jestli neporušil pravidla pro sázení. A to může být velký malér, problém může mít i Sutton United.

V řádech totiž stojí: „Účastník zápasu nesmí na utkání sázet, ať už přímo nebo nepřímo. Nesmí ani instruovat, navádět či umožňovat jiné osobě sázet na výsledek, průběh nebo jakoukoli událost v průběhu zápasu nebo soutěže.“

Shawovo jednání mohlo vyvolat dojem, že záměrně někomu z kamarádů umožnil, aby si vsadil, že bláznivý kousek opravdu provede. Možná si ale jen chtěl pořádně užít svých pár minut slávy.

„Zatímco mužstvo i klub jsme se soustředili na fotbal, Wayne se chtěl stát superstar. Tým proti Arsenalu odehrál velkolepý zápas, ale když někdo na lavičce začne jíst kolář, tak to všechno shazuje,“ podotkl kouč.

Bývalý slavný anglický reprezentant Gary Lineker, který pracuje pro BBC jako moderátor, situaci komentoval slovy, že fotbal ztratil svůj smysl pro humor, když kvůli legraci následuje vyšetřování.

Shaw druhý den po utkání požádal vedení klubu, aby ho propustilo. Šéfové výpověď přijali. „Mluvil jsem s ním po telefonu a on plakal. Na konci rozhovoru jsme museli skoro přestat mluvit, protože to byl přesně ten typ konverzace, který to vyžaduje. Vím, že Wayne velmi lituje toho, co udělal,“ uvedl kouč.

„Jsem i za něj velmi smutný, musí to pro něj být hrozné. Říkám si, proč se mě na to nezeptal, nepožádal mě o radu. Já bych mu řekl, aby to nedělal, nedovolil bych mu to,“ poznamenal Doswell. „Budeme vyšetřováni, náš pohádkový příběh se tak trochu změnil v noční můru.“

Souboj na jižním okraji Londýna byl hitem i proto, že malý klub se skromnými podmínkami přivítal fotbalové milionáře. Média točila reportáže o zázemí, kabinách, sprchách, které hvězdy Arsenalu asi dlouho nezažily, možná nikdy.

Pětačtyřicetiletý Shaw, který v dorostu v Southamptonu hrával ještě v útoku, byl v Suttonu od roku 2009. V roce 2013 se pohádal s fanoušky Kingstonian a byl propuštěn. O dva roky později se tam zase vrátil. Co s ním bude dál?

„Doplatil na blázinec, které se kolem nás za poslední měsíc strhl,“ kývl kouč Doswell.