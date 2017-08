Surzyn v nečekané úloze. Na postu stopera obstál

Řezníček zářil. Kouč: Ještě se může zlepšit Ve středu pole sršel nápady, přihrával do šancí, Petráňovi nacentroval na první gól od rohového praporku. Na rozdíl od jiných nezkazil snad žádný míč. Čtyřiadvacetiletý záložník FK Pardubice Jan Řezníček odehrál v sobotu proti Ústí nad Labem famózní zápas a velkou měrou přispěl k finální výhře Východočechů 3:1. „O Honzovi dlouhodobě víme, že se tady takový hráč jen tak nenarodí, je to náš odchovanec. Už byl takový v dorostu,“ shrnul Řezníčkovy režisérské schopnosti trenér Jiří Krejčí. „Je to konstruktivní fotbalista, který má výbornou myšlenku. Souhlasím s tím, že hrál dobře, ale pro mě to zase takové překvapení není,“ uvedl Krejčí. A pokračoval: „Někdy mu zápas vyjde líp, jindy hůř. Měl tam spoustu výborných přihrávek, třeba zpětnou na Petráně... Je to pořád mladý hráč, dvaadevadesátka. Určitě se ještě může posouvat. Očekávám od něj víc střelby a gólů.“