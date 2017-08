Ofsajd, mít video, bylo by prodloužení, řekl Mourinho. Balea nepřivede

Konkrétně ze 24. minuty, kdy Real otevřel skóre. Casemiro si z hranice šestnáctky naběhl na centr Daniho Carvajala z hloubi pole a halfvolejem prostřelil brankáře. Podle Mourinha byl Casemiro v ofsajdu, sudí Gianluca Rocchi hraniční situaci pustil.

United pak ve druhé půli inkasovali podruhé z kopačky Iska. O deset minut později snížil Romelu Lukaku, ze strany vítěze Evropské ligy to však bylo vše.

Superpohárové nezdary Jako hlavní trenér ještě José Mourinho v Superpoháru neuspěl. AC Milán - Porto 1:0 (2003) Bayern - Chelsea 3:2 po penaltách (2013) Real Madrid - Man. United 2:1 (2017). Tučně zvýrazněné týmy Mourinho trénoval.

„Hráli jsme dobře,“ ocenil výkon svých svěřenců i přes porážku Mourinho. Rýpnutí do rozhodčího si neodpustil. „Prohráli jsme 1:2, bylo to těsné. Jeden z gólů padl z ofsajdu, takže mít video, bylo by skóre 1:1 a hráli bychom prodloužení.“

Víc než devadesát minut si mohli Mourinhovi fotbalisté „střihnout“ i tak, jenže doplatili na bolest z minulé sezony. Neproměňovali vyložené šance.

Oba týmy měly šest střel na bránu, Real z nich však vytěžil víc. To fanoušci United několikrát zvedali ruce nad hlavu předčasně. Paul Pogba, donedávna nejdražší hráč planety, hlavičkoval ze skvělé pozice krátce po gólu na 2:0 přímo do gólmana Keylora Navase. Ten sice míč nejistě vyrazil před sebe, ale Lukaku z dorážky přestřelil.

Další tutovku spálil deset minut před koncem střídající Marcus Rashford - devatenáctiletý talent pomalou hru United ve druhé půli oživil, ale bonus ke svému výkonu nepřidal, Navas jeho přízemní pokus vytěsnil mimo tři tyče.

Dlužno podotknout, že Real mohl vyhrát vyšším rozdílem. Za Davidem De Geou dvakrát zvonilo břevno. Po čtvrthodině hry ho hlavou trefil Casemiro, po změně stran tvrdě pálil pravačkou Gareth Bale, jedna z přestupových priorit United.

Podle Mourinha je však snaha přivést osmadvacetiletého Velšana zpět do Anglie u konce. „Real podle všeho chce, aby zůstal, a on sám chce také zůstat. Pro nás to znamená konec hry,“ řekl.

Do Manchesteru zatím přišli tři noví hráči - Lukaku, obránce Victor Lindelöf a záložník Nemanja Matič. Mourinho by si přál ještě jednu posilu, kterou měl být právě Bale. Touží po fotbalistovi, který zvládne hrát na obou křídlech. Ve hře je i návrat útočníka Zlatana Ibrahimovice, kterému klub kvůli zranění neprodloužil smlouvu. Švéd se po operaci kolenních vazů zotavuje až nečekaně rychle a mohl by podepsat nový kontrakt.

„Má k nám blíž než k jakémukoliv jinému klubu,“ potvrdil Mourinho. Ibrahimovic by se podle odhadů lékařů ke kádru připojil nejdřív v prosinci.