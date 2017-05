Tak tady nehraju. Muntari kvůli rasistickým narážkám utekl ze hřiště

„Od začátku zápasu proti mně skandovali. V prvním poločase jsem zahlédl v té skupině fanoušků nějaké děti, obrátil jsem se na jejich rodiče a dal jim své triko, abych jim šel příkladem,“ popsal dvaatřicetiletý středopolař týmu vedeného Zdeňkem Zemanem.

„Záležitost však pokračovala u další skupiny příznivců. Dohadoval jsem se s nimi, rozhodčí mi ale řekl, abych to nechal být. Z toho důvodu jsem byl naštvaný. Namísto zastavení hry se rozhodl potrestat mě,“ řekl Muntari rozhořčeně.

Obdržená žlutá karta jej tak rozlítila, že v 90. minutě opustil hřiště ještě před nastavením a nechal spoluhráče dohrát duel v deseti.

„Fanoušci se chovali špatně, ale hlavně rozhodčí se měl chovat jinak,“ konstatoval bývalý hráč Udine, Interu, AC Milán nebo Portsmouthu. „Pokud by byla hra zastavena, jsem přesvědčený, že by se to dále nedělo,“ dodal.

Pescara, která je prvním jistým sestupujícím ze Serie A, podlehla v Cagliari 0:1. Jediný gól dal v 23. minutě z penalty Joao Pedro.