Vachoušek: S bezvadnou kariérou se chci loučit bezvadným umístěním

„Hrát poslední zápas o poháry, co víc si přát?“ zamlouvá se 37letému exreprezentantovi, že v sobotní ligové derniéře s Duklou půjde na Stínadlech o hodně.

Ani účast v Evropě by vás nezviklala k natažení kariéry?

Tuhle možnost jsem zvažoval, na druhou stranu je čas, abychom otočili list a aby Teplice najely nové hráče, mladé, živé. Neříká se mi to lehce, ale něco končí a u Alexe Krále, který v Jablonci nastoupil poprvé od začátku, začíná. Ve fotbale to takhle je. Je to smutné, ale já nemám za čím smutnit, moje kariéra byla bezvadná. Ale to bych před posledním zápasem neřešil.

Takže ještě žádné vzpomínkové rozhovory nechystáte?

Je o co hrát, pořád zbývá jeden zápas, ohlédnutí nechám po něm. Díky remíze v Jablonci máme bod, který nás drží ve hře o poháry. Doufám, že si poslední zápas víc užiju. Přece jen v Jablonci jsem nastoupil v základu po tři čtvrtě roce, prvních patnáct minut jsem foukal.

Duklu musíte porazit a konkurenční Mladá Boleslav nesmí zvítězit v Liberci. Jaká je šance?

Věřím, že Duklu porazíme. A že nám Liberec pomůže a my to zvládneme. Chci se loučit pohárovým umístěním. Za tenhle ročník bychom si ho zasloužili, kluci vždycky nechali na hřišti všechno.

Nepřepadá vás nostalgie?

Naše parta se pomalu vytrácí, ale sport i život přináší, že jedna etapa končí a druhá začíná. Tak to je, život jde dál, nedá se nic dělat.

Jakou si představujete kulisu pro váš rozlučkový zápas?

Už do Jablonce přijelo pár famózních lidí z Teplic, chci jim poděkovat. Ale to i fanouškům z Jablonce. Když jsem šel dolů ze hřiště, tleskal mi celý stadion, to se u nás jinak nenosí. Klobouk dolů, takhle by měli diváci k hráčům přistupovat, ať hrajete doma nebo venku. Pevně věřím, že lidi přijdou a poženou nás, aby byla moje rozlučka pohárová. Že bych mohl dát sbohem takovým bezvadným umístěním.

Jak se rodilo rozhodnutí, že profesionální kariéru ukončíte?

Těžce, ale čas se zastavit nedá. Nahrálo tomu, že jsem nebyl tolik vytížený, což mi rozhodování usnadnilo. Na druhou stranu jsem zdravý, měl jsem to tak 50 na 50. Celý můj život se točí kolem fotbalu, uvidíme, kam mě teď zavede.

Budete hrát někde pro radost?

S fotbalem nekončím úplně, určitě to ale už nebude na profiúrovni.