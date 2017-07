Tréninky jsou výživné, říká Vachoušek o čtvrté německé lize

„Trénuji od úterý a v sobotu hraji první přátelák proti Varnsdorfu,“ zmínil duel v Heřmanicích. „Těším se na trenéra Frťalu i na to, že si po měsíci a půl zase zakopu.“

Po prvoligovém sbohem si užíval nejdelší dovolenou za posledních dvacet let. „Byli jsme s manželkou na pět dní ve Vídni a pak skoro na dva týdny v Itálii. Krásné!“ odpočinul si. „Ale chodil jsem sám běhat, aby mi neujel vlak. Pořád trénuji poctivě, jak jsem byl zvyklý.“

Poznal, že v Německu ho čeká pořádná šichta. „Teď mám energii, ale za chvilku mi jí zase moc nezbude. Sice se řekne 4. liga, ale tréninky jsou docela výživné.“

V Neugersdorfu potkal bývalého spoluhráče z Teplic Matulu, Loučku, Marka, Ditricha, Pence a brankáře Kloudu s Pokorným. S Vachouškem počet Čechů nabobtnal na osm. „Už delší čas mají docela dost Čechů, jsou zvyklí. Česky mluvíme, jen když je to nutné, na hřišti většinou komunikujeme německy.“

Brazilský trenér Vragel da Silva, který hrál bundesligu, má pro záložníka jasné úkoly: „Moje role bude jako v Teplicích. Motat se ve středu pole a snažit se učit mladé, jak to v Neugersdorfu přede mnou dělali Nezmar a Štajner. Chtějí hráče vychovávat a pak je prodat do 2. ligy. To je jejich cíl, ne postup. Střed tabulky je pro ně ideální.“

Těší se na zajímavé návštěvy na 4. lize. „Hraje se v Berlíně, s Bautzenem. Bývají rozdíly, někde přijde pět tisíc, jinde tisíc. Na nás tlak nebude, pro mě ideální na léta, co mám. Tahle soutěž je maximum, co bych teď mohl zvládat.“