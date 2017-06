Simič se zastal Schicka: Nečekáme, že dá z deseti střel deset gólů

„Nezalezli jsme, nečekali na vápně. Chtěli jsme do nich jít, šlápnout, bojovali jsme, šance jsme měli. Neproměnili jsme je, nedá se nic dělat. Už vyhlížíme zápas s Itálií,“ říkal po utkání odhodlaně.

Úvod zápasu vám vyšel. Proč se pak vyvíjel jinak než jste chtěli?

V prvních patnácti dvaceti minutách jsme na ně vážně vlétli, troufnu si říct, že jsme je moc nepouštěli za naší půlku. Potom jsme jim bohužel dali trochu prostoru, nebyli jsme tak agresivní. A to už si pak oni umí pohlídat. Využili našeho zaváhání, dali gól na 1:0, pak skončil poločas a do druhého jsme už nevstoupili tak, jak jsme chtěli.

Byl to s Němci tvrdý střet?

Tvrdý střet... My jsme čekali, že budou kvalitní. Ale my jsme také kvalitní a pořád máme na to, abychom postoupili.

Dostali jste trochu laciné góly. Mrzí o to víc?

Každý gól mrzí. Jestli víc nebo míň, to je jedno, prostě mrzí. Byly to trochu blbé góly, ale musíme na to rychle zapomenout. Rozebrat si to u videa, soustředit se na Itálii a už branky jen dávat.

Mohli jste je dát už proti Němcům, ale Patrik Schick dvě šance zahodil. Řeknete mu k tomu něco?

Není to o tom, že bychom na něj nějak apelovali. Měl šance, nedal je, ale nečekáme od něj, že z deseti střel dá deset gólů. Jsme rádi, že je tu s námi, že nám chce pomoct. Doufáme, že tam jemu nebo někomu jinému gól padne, ale není to o tom, že na něj budeme tlačit.

Víc se asi čekalo i od Václava Černého nebo Jakuba Jankta, ne?

To nevím... Nechce se mi takhle rychle po zápase někoho hodnotit. Neviděl jsem to v klidu v televizi, mám v sobě emoce. Jestli se jim to povedlo nebo ne, to vědí nejlíp oni sami. Věřím, že oba do toho dali víc jak sto procent a úplně se vyšťavili. Kór Kuba Jankto - viděli jste, že ho v závěru chytaly křeče. Nemyslím, že by do toho nešel.

Aspoň fanoušci vám připravili pěkný zážitek, ne?

To bylo fantastické. Už při příjezdu na stadion jsme cítili, že tady bude vyprodáno, že tady budou naši. Moc nás to potěšilo. Neudělali jsme jim radost, ale zbývají ještě dva zápasy. Doufám, že v nás neztratili víru a že nás v takovém počtu podpoří i na zbylé dva zápasy a pak i v semifinále.