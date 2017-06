Šrám na palci i objetí s Donnarummou. Italy jsme zaskočili, říká Simič

Šrám po zákroku od italského protihráče Petagniho ho netrápil. Dvaadvacetiletý český stoper pomohl porazit zemi, do které za fotbalem před pěti lety odešel. Zdolal své kamarády z AC Milán, kterému už čtyři roky patří.

Po středečním vítězství si po utkání dlouho povídal s Gianluigim Donnarummou, snad nejsledovanějším současným brankářem planety.

„Jsem rád, že neutekl do kabiny jako ostatní, kteří mě trochu zklamali. Ale co jsme si s Gigim povídali, si nechám pro sebe. Je to můj velký kamarád, hodně jsme toho spolu prožili. Byl i po porážce přátelský,“ poznamenal Simič. „Skoro si nesáhl na míč, dostal tři góly. Moc s tím udělat nemohl.“

Italové porážku 1:3 neunesli a až na výjimky rychle zmizeli ze scény, aniž by soupeři v tradičním gestu respektu podali ruce.

Simič celé utkání sváděl drsné souboje s Andreou Petagnou, robustním chlapíkem z Atalanty Bergamo, kterého také zažil v Miláně. „Byl nepříjemný, zvlášť když se známe a víme, co na druhého platí. Je to vážně urostlý kluk, i od něj to byl dobrý zápas.“

V soubojích se nešetřili, zatímco Simič je zvládal v klidu, Petagna rozhazoval rukama, zlobil se na něj, cosi mu pořád vyčítal. „Oni to mají v nátuře, víc si stěžují, něco v tom pořád hledají. Ale jinak to bylo v pohodě, oba jsme se soustředili na zápas, nic jsme si nepřipomínali.“

Boj s Petagnou mu teď připomíná šrám na palci u nohy. „Šlápl mi na nohu, bohužel od něj to je cítit. Ale budu v pořádku, musím,“ řekl Simič.

Češi v sobotu v posledním utkání základní skupiny hrají s Dánskem a když ho porazí, mají dost velkou šanci na postup do semifinále. To by byl obrovský úspěch.

„Italy jsme zaskočili. Oni udělali čtyři změny v sestavě, aby nechali hráče odpočinout na Němce. Nás brali jako outsidery. Doufám, že si to budou pamatovat dlouho,“ poznamenal Simič.

„A postup? Je to vážně hodně složité. V žádném sportu jsem nezažil, aby na turnaji byly tři skupiny. Buď jsou dvě nebo čtyři. Ale zase jsme dopředu věděli, do čeho jdeme. Bohužel se nám první zápas s Německem nepovedl. Musíme porazit Dány a doufat, že do semifinále proklouzneme.“ (postupová matematika, čtěte zde).