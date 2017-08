Návrat odchovance? Slavia chce přilákat z Milána stopera Simiče

Fotbal

Zvětšit fotografii Italský brankář Gianluigi Donnarumma (vlevo) a český stoper Stefan Simič po vzájemném utkání reprezentací na mistrovství Evropy do 21 let. | foto: ČTK

dnes 13:58 13:41

Fotbalová Slavia by nejbližších hodinách mohla posílit na místě stopera. Těsně před uzávěrkou soupisky pro Evropskou ligu je blízko dohody se zajímavou posilou - nedávným mládežnickým reprezentantem Stefanem Simičem, který patří AC Milán. Do Edenu by měl zamířit na hostování, ve hře je ale i varianta přestupu.

Informaci zveřejnil ve čtvrtek po poledni na svém webu uznávaný italský novinář Gianluca di Marzio. O Simiče mělo podle informací iDNES.cz zájem i prvoligové italské Crotone, jeho nabídku ale nadějný obránce odmítl a dal přednost Slavii. Tedy týmu, kde vyrůstal a kde získal pověst velkého talentu. Už jako dorostenec zaujal v zahraničí, a tak se v šestnácti letech stěhoval do Janova. Odtamtud po dalším roce přestoupil do AC Milán, za který ale doteď neodehrál ani minutu. Nejdřív hostoval ve druholigovém Varese, pak jednu sezonu strávil jako člen kádru milánského týmu, ale zůstal nevyužitým náhradníkem. Poslední rok odehrál na dalším hostování v belgickém Mouscronu, kde upoutal a dostal se do reprezentační jedenadvacítky, za kterou na letošním Euru odehrál všechny tři zápasy. Šampionát se mu povedl, v Miláně tak začal letní přípravu, ale zbrzdilo ho zranění ruky. V italském klubu, který přes léto hodně posiloval, by byl na pozici stopera opět jen záložní variantou, proto se v posledních týdnech řešil jeho odchod jinam. Teď se zdá, že se rozhodl pro Slavii, která potřebuje jeho přestup vyřešit rychle: rozhodně do pátku, kdy se uzavírají soupisky pro Evropskou ligu. Během příštích hodin by se mělo rozhodnout o formě jeho působení v Edenu: kromě hostování by mohla být ve hře i možnost přestupu. V Edenu by ho na místě stopera čekala poměrně silná konkurence: český mistr má ve středu obrany tradiční oporu v Simonu Delim, v léte přivedl ze Zlína Jakuba Jugase a na lavičce čeká na šanci zkušený Jiří Bílek. Pozici stopera umí zastat i záložník Michael Ngadeu, případně pravý obránce Michal Frydrych.