Fotbalisté z moravskoslezského kraje rozjíždějí tvrdou dřinu

Baník ve středu k prvnímu letošnímu tréninku vyběhl na umělou trávu v Orlové i se všemi posilami – s Robertem Hrubým, Alexandrem Jakubovem a Štefanem Pekárem. „S jejich příchodem jsem spokojený, pro mě to byla zásadní trojice,“ uvedl ostravský trenér Vlastimil Petržela.

V čem by měli být noví hráči pro Baník přínosem? „Pekár je útočný hráč,“ podotkl Petržela. „Trénoval ho Aleš Křeček (Petrželův asistent – pozn. red.) a Dušan Vrťo ho měl na Slovensku v merku. Já ho neznám, ale popsali ho jako vynikajícího hráče. Sondoval jsem i u dalších manažerů a všichni ho chválili. Teď je však po zranění.“

Záložníka Roberta Hrubého i útočníka Alexandra Jakubova ostravský kouč zná dobře. Ostatně Hrubého, který byl před rokem v Baníku na hostování ze Slavie Praha, se snažil udržet už po sestupu do druhé ligy. „Je to další hráč na post tvořivého záložníka,“ dodal Petržela. „Sašu jsem trénoval ve Vlašimi, vím, že je to střelec.“

Trenéra těší, že všichni tři do Baníku přestoupili. „Už nechceme žádné hostovačky, chceme, aby tady byli kmenoví hráči Ostravy.“

Do přípravy Baníku se zapojil také brankář Martin Šustr z Kroměříže, který už s týmem dříve trénoval. „Nechceme znovu riskovat, že by měl některý z brankářů zdravotní problémy a my bychom jako na podzim při zranění Franty Chmiela neměli v záloze někoho zkušenějšího,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Ostrava Dušan Vrťo.

Martin Šustr působil v Sigmě Olomouc, za niž odchytal několik zápasů v první lize. „Martin by měl s námi uzavřít smlouvu do konce sezony,“ dodal Vrťo.

Ostravští ještě jednají o příchodu záložníka Tomáše Hykla z Frýdku- -Místku.

Do přípravy s týmem naskočily i osmnáctileté naděje, ofenzivní Dominik Smékal, který se v létě vrátil z Interu Milán, a záložník Tomáš Freit.

Někteří mladíci už nyní míří na hostování. „Jsou tu šikovní kluci, kteří potřebují hrát,“ uvedl Vlastimil Petržela. „Ale není o ně zájem, divím se, že je kluby nechtějí.“

Někteří mladíci z Baníku by měli pomoci Vítkovicím v boji o záchranu. Zástupci klubů o tom jednají a někteří, mimo jiné reprezentant Jan Matěj, už včera přípravu s vítkovickým mužstvem zahájili.

První přípravný zápas čeká Baník nejpozději ze všech mužstev, až 21 .ledna s Górnikem Zabrze. „První tři týdny budeme jenom makat, aby se hráči kondičně srovnali,“ připomněl Petržela, že hráči, kteří přišli před sezonou, na tom většinou byli fyzicky každý jinak.

Opavští testují Puškáče a Biela

Na zkoušce ve Slezském FC Opava jsou záložníci David Puškáč a Bartosz Biel. Puškáč je odchovancem Karviné, ale na podzim byl s osmi trefami nejlepším střelcem Petřkovic v moravskoslezské lize. „Je to šikovný fotbalista, který může hrát v útoku i v záloze,“ řekl opavský generální manažer Alois Grussmann s tím, že Puškáč poprvé naskočil do druhé ligy už v šestnácti letech a premiéru měl shodou okolností proti Opavě.

Dvaadvacetiletý polský záložník Bartosz Biel působil v druholigovém klubu Olimpia Zambrów. „Může nastupovat na pravé i levé straně sestavy. Dostane prostor, aby se ukázal,“ uvedl Alois Grussmann.

Mají Opavští vyhlédnuté nějaké další posily? „Máme, ale nebudeme to lámat přes koleno, věříme kádru, který tady je,“ prohlásil Grussmann. „Nechceme nijak zásadně kádr měnit. Musel by přijít hráč, jenž bude pro základní sestavu, bude chtít hrát za Opavu. Nebudeme se pouštět do nějakých zbytečností. Sázíme na kádr, který tady byl už na podzim.“

Na Opavské čeká devět přípravných zápasů. Ten první v sobotu 14. ledna od 10.00 ve Vršavě se Zlínem. „Cíleně jsme zvolili zápasy s kvalitnějšími soupeři než v létě, protože jarní část ligy bude náročnější než ta podzimní,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „Bude to úplně o něčem jiném než dosud. Musíme chytit začátek, protože hned v úvodu máme soupeře z první šestky.“

Třinečtí tým nemění, Vítkovice projdou obměnou

Přípravu rozjeli také fotbalisté Třince a Vítkovic. Frýdek-Místek začne až v pondělí. V Třinci skončili Pavel Hloch, Pavel Malcharek a Jaroslav Málek. Místo nich do přípravy naskočili mladíci z juniorky a devatenáctky Mario Latocha, Michal Lanc a Petr Chloň.

Vítkovičtí mají na startu přípravy 11 nových hráčů – z Baníku stopera Martina Honiše, útočníka Marka Szotkowského a záložníky Jakuba Malého a Jana Matěje, z MFK Karviná středopolaře Václava Juřenu a Patrika Pavelku, z Českých Budějovic obránce Michala Řezáče, ze Slavie Praha brankáře Josefa Řeháka a krajního záložníka Lukáše Veselého, z Jihlavy obránce Vojtěcha Hrona a z Peru útočníka Okoyu Anthonyho Chinedu.

Dále se vrátili z hostování v Karviné Mario Kovařík a po zranění Zbyněk Musiol. Naproti tomu v týmu skončili Duda, Jurča, Klejnot, Vacek, Vítek, Wojnar a brankář Kostolanský.