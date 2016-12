Staré gardy Baníku a Vítkovic proti sobě nastoupí už potřinácté

Baník hlásí výraznou posilu na trenérském postu. Mužstvo poprvé povede věhlasný kouč Milan Máčala, jenž v klubu působil v letech 1986 až 1990.

„Každý rok se snažíme tým oživit někým novým a varianta s Milanem Máčalou se přímo nabízela,“ řekl manažer mužstva Baníku Petr Zajaroš. Třiasedmdesátiletý Milan Máčala se totiž po 22 letech vrátil z Blízkého východu, kde trénoval mimo jiné v Kuvajtu, Ománu či Bahrajnu.

Máčalovým asistentem bude Jaroslav Gürtler. „Na lavičce se tak znovu sejde dvojice trenérů, která v Baníku koncem osmdesátých let vedla tým v čele s Mikloškem, Hýravým, Nečasem, Kulou, Škarabelou a Daňkem,“ připomněl Zajaroš.

Manažer vítkovického celku Lubomír Vlk od října poctivě trénuje, aby po dvouleté pauze mohl do utkání zasáhnout. Chytla ho atmosféra a velký zájem diváků v minulých letech. A není sám. „Na soupisce máme asi pětatřicet hráčů,“ uvedl Vlk. „Všechny jsem je obeslal a třicet se ozvalo, že přijede. Jsem nadšený, jak to funguje.“ Zájem přijet mají mimo jiné Stařičný, Trval, Baranek, Prohászka, Dostál, Grussmann, Keler, Králík, i když ne všichni budou hrát.

Na soupisce Baníku je zatím 22 hráčů. Z těch nejznámějších Bernady, Drozd, Samec, Slončík, Daněk, Pěcháček, Staš, Lukeš, Galásek a Antalík. Zástupci klubu jednají také o startu Radoslava Látala a Marka Jankulovského.

Lubomír Vlk byl před 13 roky u zrodu derby. „Posezení v hospodě je pokaždé skoro stejné, ale úroveň a organizace zápasu je na jiné úrovni, takže naše představa, jak by takový souboj měl vypadat, se naplňuje,“ řekl Vlk. „Jenže všichni stárneme, a tak přemýšlíme, jestli bychom od příštího roku neměli udělat derby atraktivnější - na menším hřišti by hrálo méně hráčů. Padalo by i více branek.“