Ani druhé angažmá ve Slavii nevydrželo dlouho, Tecl se vrací do Jablonce

Šestadvacetiletý fotbalista doplatil na velkou konkurenci, která ve slávistickém kádru panuje. V novém ročníku se nevešel ani na lavičku.

„Nedostával by tolik herního prostoru, proto odchází na hostování. Prostředí v Jablonci velmi dobře zná, proto věříme, že se mu bude dařit podobně jako například v posledním zápase minulé sezony, při kterém pomohl Slavii k zisku titulu. Přejeme mu hodně štěstí,“ řekl slávistický tiskový mluvčí Michal Býček.

Stanislav Tecl přišel do Slavie v lednu podruhé. V jarní části nastoupil v 11 ligových duelech, v posledním a rozhodujícím utkání sezony dal Brnu dva góly a Slavia díky vítězství (4:0) získala titul.

Poprvé do Slavie přišel jako dvacetiletý talent, na jaře 2010 zasáhl do čtyř utkání, gól nedal a vrátil se do Jihlavy.

Když za podzim 2013 dal v lize za nováčka deset gólů, sáhla po něm Plzeň. Z počátku si nevedl špatně, ale branky nedával. Později byl jen náhradníkem a tak v létě 2015 přestoupil do Jablonce. Svými výkony si řekl o angažmá ve Slavii, které však trvalo jen pár měsíců.

Zájem měl Zlín, který se triumfem v českém poháru zajistil účast v základní skupině Evropskou ligu. Přesto neuspěl. „Záleží na něm, pro co se rozhodně. Nám by pomohl,“ říkal zlínský manažer Zdeněk Grygera.

Tecl se rozhodl pro Jablonec.