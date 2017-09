Stop hádkám a popíjení! Srby vyléčil kouč, mistrovství světa je blízko

Srbové v pondělí večer zvládli veledůležitý zápas v Irsku, vyhráli 1:0. A k jistotě postupu už jim stačí jedno vítězství ze zbývajících dvou zápasů: v Rakousku a doma s Gruzií.

„V Irsku to byl jeden z nejtěžších zápasů, jaké jsem doteď odkoučoval. A dál? Nebude to jednoduché, ale věřím, že ten poslední krok uděláme,“ líčil po zápase trenér Slavoljub Muslin.

Tedy muž, který má na srbském vzestupu rozhodující zásluhu. V květnu 2016 přebíral tým, kterému nechyběly fotbalové osobnosti, zato pevná ruka a řád. Od mistrovství světa v Jihoafrické republice se Srbové na žádný turnaj nedostali a psalo se o nich hlavně kvůli neustálým hádkám v kabině.

Disciplínu měl za úkol zavést třeba uznávaný nizozemský kouč Dick Advocaat, ale vydržel jen čtyři zápasy, ze kterých získal pouhé dva body. Tým se mu rozsypal pod rukama, hráči si dělali, co chtěli.

„A on ani neřešil, že klidně šli před utkáním pít a udělali si ze srazu národního týmu soukromou party,“ líčí Milan Zdravkovič, srbský novinář z webu mozzartsport.com. „Pod Muslinem se všechno změnilo, udělal pořádek. Našel správnou chemii, po osmi letech máme konečně tým.“



Zkušený trenér, který dovedl v roce 1996 francouzské Bordeaux až do finále poháru UEFA, urovnal i vztahy v kabině. Sice měl také v úvodu angažmá spory s útočníkem Ljajičem, ale brzy si všechno vyříkali. A záložníka Milinkoviče-Saviče z Lazia, který se odmítal přizpůsobit, zkrátka přestal povolávat.

S ostatními si naopak výborně sedl, zavedl rozestavení 3-4-3 a i ofenzivní hráče naučil zodpovědně bránit. Našel společnou řeč s hvězdami Matičem, Ivanovičem a Kolarovem, hru tvoří Tadič, góly obstarává Mitrovič. A Srbové se opírají hlavně o výbornou obranu: v osmi utkáních inkasovali jen sedmkrát a sami nastříleli sedmnáct branek.

Přesto je to některým fanouškům málo. Těm náročnějším se herní styl nelíbí a ani výsledky je neobměkčí.

„Jsme národ fotbalových trenérů, takže si spousta lidí pořád stěžuje,“ tvrdí Zdravkovič. „Většina z nich dál vzpomíná na dobu, kdy bývalá Jugoslávie hrála ofenzivní fotbal. A nelíbí se jim, že teď víc bráníme. Ale měli by si uvědomit, že už jsme menší země, nemáme tolik talentů jako dřív. Proto je to, co tenhle tým zatím dokázal, rozhodně velký úspěch.“

V kvalifikaci zatím Srbové neprohráli, v Dublinu přežili i posledních pětadvacet minut, kdy hráli o deseti bez vyloučeného Maksimoviče. A tak za sebou dál drží jak Iry, tak Velšany a Rakušany.

Zbývá poslední krok, aby tým, který Česko ještě před necelými dvěma lety rozneslo vysoko 4:1, postoupil do Ruska z prvního místa.