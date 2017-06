Pro medaili. Jedenadvacítka se sešla před šampionátem i s hvězdami

V pátek se vrátili z kempu v Rakousku a užívali si čtyři dny volna. O den kratší odpočinek dostaly tři opory, které v sobotu s reprezentačním áčkem odehrály na kvalifikaci v Norsku. Od středečního poledne už je fotbalová jedenadvacítka kompletní.

„Byl jsem tři dny s rodinou, od teď nás čeká zase spousta práce. Mám velkou motivaci, na Euro se nepostupuje každý rok,“ prohlásil útočník Schick.

Pořád se řeší jeho přestup ze Sampdorie do Juventusu Turín. Až v neděli vyběhne proti Německu, s největší pravděpodobností už bude mít jasno, kde odehraje příští sezonu. Ještě však neskončila ta současná, alespoň ne pro třiadvacet českých talentů.

Závěrečný turnaj mistrovství Evropy startuje v Polsku v pátek, dvanáct účastníků je rozděleno do tří skupiny po čtyřech. Do semifinále postoupí vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst.

„Naším cílem je postup ze skupiny,“ řekl odhodlaně slávistický záložník Antonín Barák, jenž po Euru přestoupí do Udine, kde už působí Jakub Jankto. „Pro všechny je to vrchol sezony,“ zdůraznil Jankto, který vedle Schicka a Součka hrál v sobotu v Norsku za první mužstvo země.

Češi postupně narazí na Němce, Italy a Dány. Pokud postoupí, zajistí si minimálně bronzové medaile, které dostanou oba poražení semifinalisté. Naposled Česko přivezlo medaili v roce 2011.

„Každá skupina má svou kvalitu a je těžká, ale ta naše mluví za všechno. Naši soupeři si během kvalifikace počínali velmi dobře, čeká nás těžká prověrka,“ poznamenal trenér Vítězslav Lavička.

„Dáváme si postupné cíle. Tím hlavním bylo, abychom se na turnaj vůbec kvalifikovali. A na něm nechceme být jen do počtu. Rádi bychom navázali na výkony a výsledky z kvalifikace. A taky samozřejmě chceme dobře reprezentovat naši zem.“

Sraz měla jedenadvacítka tradičně v Parkhotelu v Benicích na jihovýchodním okraji Prahy, podvečerní trénink s vyšší intenzitou absolvovala v nedalekém Uhříněvsi. „V Polsku se do prvního zápasu chceme zaměřit na taktiku a mužstvo ladit,“ podotkl kouč.

Ve čtvrtek dopoledne odletí mužstvo do Katovic, kde bude během celého turnaje bydlet. Všechna tři utkání ve skupině hraje v Tychách, dvacet kilometrů jižně od Katovic.

Ve výpravě chybí záložník Aleš Čermák, kapitán během kvalifikace. Kvůli zranění, které si způsobil při autonehodě v opilosti.

„Pro nás je to zásadní věc, komplikace. Je to kapitán mužstva, o to víc je to nepříjemné. Svým způsobem budeme hrát i za něj. Věřím, že si s jeho absencí poradíme,“ poznamenal Lavička. (nominaci si můžete prohlédnout zde)

Svalové zranění ze závěru ligy léčil Barák. „Začnu trénovat naplno, nedělní zápas stihnu,“ řekl blonďatý záložník.

Nakopnutý kotník ze sobotního duelu v Norsku leduje Jankto. „Byl to jen lehčí problém, budu v pohodě,“ ujistil Jankto.

Především herní pohodu budou mladí reprezentanti potřebovat, aby splnili cíl, s kterým na šampionát cestují.