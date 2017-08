Zmařil Hájek soupeři možnost dosáhnout branky? Není to tak jednoznačné

Nedělní souboj Plzně v Jihlavě, kde hosté gólem v nastavení vyhráli 2:1, přinesl dva kontroverzní momenty. Oba naštvaly domácí hráče, trenéry, funkcionáře i fanoušky.

První nastal v 79. minutě, kdy po dlouhém odkopu z jihlavské šestnáctky se domácí Dvořák dostal o krok před Hájka a mohl běžet sám na bránu. Plzeňský stoper ho stáhl a sudí Julínek mu dal žlutou kartu.

Zmařil Hájek zjevnou možnost dosáhnout branky?

„Cítíme se poškozeni. Dívali jsme se na situaci ze záznamu a viděli jsme to jako červenou kartu, protože Dvořák by šel sám na bránu. Sudí řekl, že ho tam blokovali ještě dva hráči, kteří byli tři čtyři metry za ním,“ prohlásil jihlavský kouč Ivan Kopecký.

Pravidla říkají: „Červenou kartu udělí rozhodčí v případě, že hráč zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastavím přestupkem, za který se nařizuje přímý volný kop popřípadě pokutový kop.“

Hájek fauloval na jihlavské polovině ve středovém kruhu přibližně šedesát metrů od brány. Bylo to zmaření zjevné možnosti dosáhnout branky?

Polehčující okolnosti pro „žlutý“ verdikt jinak nepřesného sudího Julínka: bylo to daleko od brány a Dvořák neměl míč po dlouhém nákopu od spoluhráče pod kontrolou. Zřejmě by si ho doběhl, musel by ho zpracovávat a otázkou je, jestli by ho vracející se Limberský s Řezníkem nedostihli.

„Je otázka, jestli by domácí hráč ze středu hřiště běžel sám na gólmana. Já myslím, že naši hráči byli v pozici, že by ho tam dva zablokovali. Je to na rozhodčím a ať na svazu rozhodnou, jestli udělal správně, nebo ne,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Komise rozhodne v pondělí v podvečer.

Bakošovy ruce na zádech Keresteše. To není faul?

Druhý sporný okamžik v Jihlavě nastal v nastaveném čase, kdy hostující Bakoš ve výskoku atakoval jihlavského Keresteše. Následně domácí Popovič zahrál na roh, po němž Bakoš dal vítězný gól.

„Po dalším zhlédnutí opakovaných záběrů určitě zvážíme další postup včetně možného protestu proti výkonu rozhodčího,“ nechal se slyšet jihlavský výkonný ředitel Jan Staněk.

Bakoš ve výskoku zezadu postrčil obránce, na jeho zádech měl ruce, což už by pro sudího měl být jasný signál, aby pískal faul. I když se Bakoš díky svému zákroku nedostal k míči ani do slibné příležitosti, v tomhle případě to bylo od Julínka velmi necitlivé rozhodnutí. V drtivé většině případů jsou tyto zákroky posuzovány jako faul.

Pravidla říkají: „Skočením na soupeře se rozumí zákrok, při němž hráč provede výskok nejen vzhůru, ale i směrem na soupeře s následným fyzickým kontaktem. Za skočení na soupeře se považuje naskočení hráče zezadu na soupeře, i když hráč při tom upaží, aby zdůraznil, že při výskoku nepoužívá rukou, nebo skočení hráče směrem proti soupeři na míč, kterým právě soupeř hraje.“

Jihlavští ještě chtěli pokutový kop po souboji Řezníka s Novotným, sudí Julínek ho neodpískal správně.

Pravidlo o přirozeném pohybu ruky ve skluzu neplatí

Naopak o penaltě proti Slavii v zápase na Bohemians lze vést silnou polemiku. Po centru domácího Reitera zahrál Hromada v pokutovém území ve skluzu rukou.

„Šel jsem do skluzu, jestli mě to trefilo do ruky, tak to bylo v přirozené poloze. Myslím, že to bylo posouzené správně,“ tvrdil Jakub Hromada.

Jenže ve chvíli, kdy jde hráč do skluzu, padá pravidlo o „ruce v přirozeném pohybu“, protože skluz se ve fotbale nebere jako přirozený pohyb, taková jsou prostě pravidla.

Takže u Hromady tato polehčující okolnost neexistuje. Hromada rukou zabránil centru před bránu, to je fakt. Navíc to vypadá, že ruka jde proti míči, další důvod nařídit penaltu.

Zároveň však nejdřív míč lehce tečoval nohou a teprve od ní šel míč do jeho ruky. A v tuto chvíli už může být výklad sporný. Pokud jde míč od jiné části těla do ruky a nemusí to být nutně při odkopu, mají sudí situaci spíš pouštět.

Otázkou ale je, jestli sudí Proske nepatrnou teč od Hromadova lýtka opravdu postřehl...