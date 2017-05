Sponzoři vyčkávají i varují: Zvážíme odchod. Nebudeme financovat Berbra

Zadržení a obvinění předsedy asociace Miroslava Pelty, který sedí ve vazbě.

Mocenské plány kontroverzního místopředsedy Romana Berbra.

Vedení českého fotbalu má momentálně hodně nízkou důvěryhodnost ze strany fanoušků i ostatní veřejnosti.

Jak reagují nejvýznamnější sponzoři, jejichž příspěvky jsou pro fotbal vedle státních dotací naprosto zásadní? Mimochodem, ministryně školství Kateřina Valachová v úterý rozhodla, že dotace pro fotbal prozatím pozastavuje.

„T-Mobile je dlouholetým partnerem české fotbalové reprezentace, stávající smlouva je platná do července 2020. Současnou kauzu pozorně sledujeme, k personální politice a změnám se v tuto chvíli vyjadřovat nebudeme. V rámci našich aktivit se soustředíme především na podporu fanoušků a fandění v rámci aktivity #fotbalvsrdci,“ řekla Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile, který je generálním partnerem státní reprezentace.

Umírněný postoj zaujímá i společnost PepsiCo ČR. Podle jejího generálního ředitele Josefa Neumanna je podpora domácího sportu, včetně českého fotbalu, pro společnost jedním ze strategických cílů. „Situaci a její další vývoj budeme jako partneři fotbalové asociace určitě i nadále sledovat,“ podotkl Neumann. Pepsi je partnerem fotbalu od roku 2015.

„Nebudeme to komentovat,“ prohodil Miloš Adámek, PR Manager Hyundai, oficiálního partnera reprezentace.

Tyto výstupy potvrzují pondělní slova druhého z místopředsedů asociace Zdeňka Zlámala, který ujistil, že v portfoliu sponzorů a partnerů je zatím klid. „Situace je do dnešního dne stabilizovaná. Smluvní partneři nevypověděli smlouvy. Jedná s nimi ředitel STES Martin Malík a zatím nemáme negativní zprávy, že by sponzoři odešli,“ řekl Zlámal.

To však nemusí platit dlouho. Gambrinusu, který českému fotbalu dává prostředky už devatenáct let a dodnes zůstal věrný navzdory několika kauzám, jež fotbal ničily, dochází s poměry ve vedení asociace trpělivost.

„Vždy jsme se snažili maximálně přispívat k dobré reputaci českého sportu i spokojenosti fanoušků a v tom chceme i pokračovat. Aktuální kauzou okolo fotbalové asociace jsme znepokojeni, je další událostí v řadě vrhajících špatné světlo na český fotbal a na nás také.“

„Od asociace očekáváme zejména její další kroky k očištění českého fotbalu a znovuzískání důvěry odborné fotbalové i široké veřejnosti. Výsledek pondělního jednání výkonného výboru pro nás není uspokojivý, očekávali jsme jasnější stanovisko. Jsme však ochotni počkat do řádné valné hromady 2. června.“

„Není vyloučeno, že zvážíme odchod z nejvyšší fotbalové soutěže, pokud nebudou podniknuty kroky a opatření, které by zlepšily pověst českého fotbalu. Gambrinus chce pro fanoušky čistý, férový fotbal a nezkorumpovanou hru,“ oznámila prostřednictvím tiskové mluvčí Jitky Němečkové společnost Prazdroj, pod kterou značka Gambrinus patří.

Kriticky se k vedení asociace vyjádřil i Jaroslav Tvrdík, který zastupuje čínskou společnost CEFC. Ta je nejen majitelem Slavie, ale i významným partnerem asociace a národního mužstva.

„Chceme zůstat investorem do českého fotbalu i v budoucnosti. Ale nebudeme financovat Romana Berbra. Za situace, kdy český fotbal dá přednost takovému řešení, budeme respektovat rozhodnutí delegátů valné hromady. Ti však potom musí respektovat, že naše prostředky nebudeme směřovat na činnost asociace jako takové. Umím si představit, že by naše prostředky šly třeba do místních organizací, do těch nejnižších soutěží,“ zdůraznil Tvrdík v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Nezměnili bychom výši finančních prostředků, které bychom vynakládali na český fotbal, ale změnili bychom jejich určení. Abychom neměli pochybnosti, jestli asociace vedená Romanem Berbrem nakládá s našimi prostředky podle našich představ.“