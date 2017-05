Jsme zklamaní. Měli bychom si vytvořit víc šancí, láteřil sparťan Kadlec

Sparťané i v Karviné potvrdili, proč jsou na hřištích soupeřů na jaře mizerní. Z šesti zápasů vyhráli jediný...

„To je škoda, protože jsme přijeli vyhrát. Teď nás čeká dlouhá cesta domů, a to se pojede hůř. Nedá se nic dělat, to je fotbal. Teď máme do konce sezony dva zápasy na to, abychom vyhráli a udrželi třetí místo.“

Mysleli jste na to, že výhrou si už můžete zajistit třetí příčku?

Mysleli, ale Boleslav také remizovala, takže odstup zůstal stejný. Stačí nám jedno vítězství, ale chceme uspět v obou zbývajících zápasech.

Před zápasem i při něm pršelo. Prospělo to utkání?

Terén byl jeden z nejlepších, co jsem teď v lize viděl. Byl trochu tvrdší, ale tím deštěm o něco povolil. Na fotbal byly ideální podmínky.

Jaká byla Karviná soupeř?

Věděli jsme, že v domácím prostředí bude nepříjemná, že bude vyprodáno, že lidi ji poženou. To se potvrdilo, ale šance neměla. V prvním poločase závar a pak ten gól. Jinak jsme je do ničeho nepustili. Ale ani my jsme neměli nějakou stoprocentní šanci, gól jsme dali ze standardky. Něco jsme si vytvořili až po té devadesáté minutě. Bylo toho málo, měli bychom mít šancí víc.

V čem byla chyba při té vyrovnávací brance domácích?

Byli jsme v přečíslení, vysunuti a nechali jsme si dát gól křížnou přihrávkou přes vápno, to by se stávat nemělo. Teprve si to musíme zanalyzovat.

Ukázalo se, že venku nejste střelecky tak úspěšní?

Ty naše venkovní výsledky nejsou tak dobré jako domácí, na tom musíme také zapracovat. Bohužel to tentokrát dopadlo 1:1. Jsme zklamaní.