Sparťanský střelec Frýdek: Doufám, že letos už bude titul náš

V úmorném horku na Dukle se Sparta dlouho nemohla prosadit. „Na začátku na nás byl znát ten čtvrteční pohárový zápas. Chvíli jsme to rozdýchávali, byli jsme zatavení, ospalí, ale už na konci první půle jsme hráli, jak jsme chtěli,“ řekl Martin Frýdek.



Právě on o výhře Sparty rozhodl, vstřelil oba góly. „V jednom zápase se mi to povedlo poprvé,“ přiznal po chvilce přemýšlení. „Ale do kasy snad nic platit nebudu, to bych musel dát tři,“ smál se před novináři.

Kde se ve vás taková střelecká forma vzala?

V první půli mi nesedla jedna střela, tak jsem to zkoušel i po přestávce. Měl jsem štěstí, tečovaná střela, navíc Hrošák (brankář Dukly Lukáš Hroššo - pozn. red.) ještě podklouzl. Druhý gól jsem dal pravačkou, ale moc jsem nemířil. Hlavně jsem chtěl trefit bránu.

To se vám povedlo. Věříte, že vám góly pomohou upevnit si místo v základní sestavě? V posledních ligových zápasech jste začínal mezi náhradníky.

Takhle nepřemýšlím. Jsme jeden tým a hrát může každý, protože kvalitních hráčů máme hodně. Za góly jsem samozřejmě rád, potěšilo mě to, ale důležitější je, že jsme vyhráli. Je jedno, kdo dá gól.

Do zápasu jste šli opět bez zraněného Dočkala, chybí vám i Matějovský. Jak velký problém to pro vás ve středu zálohy je?

Určitě nám chybějí. Oba jsou kvalitní hráči, ale zatím se nám je zaplaťpánbůh daří nahradit. Ovšem když jsou v sestavě, je to od nás úplně jiná hra.

Dva, nebo tři? Martin Frýdek počítá své ligové góly Podle statistik dal v ligových zápasech za Spartu a Liberec před zápasem na Dukle dvě branky, a tak v neděli svá gólová čísla zdvojnásobil. „Ale to si nemyslím, já dal v lize tři góly,“ tvrdil. „I když gólový hráč nejsem, to je pravda. Tak třeba se teď rozstřílím,“ dodal vzápětí.

Stejně jako ve čtvrtek v Evropské lize hrál ve středové řadě David Lafata. Je to zkušený hráč, ale přece jen je zvyklý na útok. Nemusíte si ho v záloze trochu dirigovat?

To vůbec ne, on je chytrý hráč. Navíc útočník nebo podhrot, to je podobné.

Díky vítězství jste před reprezentační pauzou na prvním místě tabulky. Jak důležité to pro vás na začátku sezony je?

Především je to pro nás příjemné a jsme rádi. Teď nesmíme polevit, snad se nám bude dařit a budeme dál vyhrávat.

Podobnou pozici jste měli i loni, ale náskok na Plzeň později v sezoně ztratili. Letos se toho nebojíte?

Nic podobného už se snad opakovat nebude. Musíme si udržet dobré výsledky a zlepšit se ještě také herně... Doufám ale, že mistr ligy už tentokrát bude náš.