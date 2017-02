Návrat sparťanských marodů se přiblížil. Už se vidíme na hřišti, těší se

Nejočekávanější je návrat Rosického. Pětatřicetiletý záložník na podzim odehrál jen necelých dvacet minut v polovině září.

Po vleklém zranění achilovky je už několik týdnů v tréninku, byť se zatím připravuje individuálně. „Intenzita tréninku se zvyšuje,“ píší klubové stránky sparta.cz.

Rosickému se věnuje především kondiční trenér Tomáš Malý, který dohlíží rovněž na další nedávné marody.

Šural kvůli svalovému zranění promarodil druhou polovinu podzimu, Pulkrab s Holzerem sice sezonu dokončili, ale potíže mají od začátku přípravy.

Pulkrab ještě stihl odehrát úvodní přípravný duel s Freiburgem na začátku ledna, pak si poranil kotník.

„Snažíme se kluky pomalu začleňovat do týmu. Až na zátěžovou střelbu a hru v únavě zvládají všechny specifické pohybové činnosti. V příštím týdnu by se měli už naplno zapojit do tréninku s mužstvem,“ říká Malý, který je součástí širokého týmu, který se o fotbalisty stará.

„Nyní jsou schopni přihrávat, vracet balon, ale pouze v izolovaných podmínkách. V samotné hře, kdy si pohyb nemohou sami pohlídat, musejí být ještě opatrní,“ líčí kondiční trenér.

„Už trénuju s míčem, ale zatím nemůžu dělat všechna cvičení. Zatím se nemůžu zapojovat do her a do střelby,“ říká útočník Pulkrab, který si zranění kotníku přivodil na prvním tréninkovém kempu ve Španělsku. „Na umělce v Praze se mi to nezlepšilo, naopak.“

„Díky podmínkám, které tady máme, se to dost lepší. Můžeme tu trénovat na přírodní trávě a ten povrch je celkem dobrý. Já jsem moc rád, že už mám kopačky, že můžu trénovat s míčem a pomalu se přibližovat plné zátěži,“ poznamenává ofenzivní záložník Šural.

„Samozřejmě se už na hřišti vidíme, ale trenéři nás musí brzdit,“ říká krajní záložník Holzer.

Ve Spartě jsou co se týče zdravotního stavu velmi opatrní, během podzimu totiž mužstvo postihla nebývalá marodka, v jednu chvíli chybělo i deset hráčů. V klubu se snažili najít společný důvod potíží: vyhodnocovali tréninkový proces, zatížení, regeneraci hráčů, prováděli různé zdravotní testy, zkoumali materiální vybavení či stav podloží tréninkového hřiště.

„Šural, Holzer i Pulkrab mají za sebou tři fáze rekonvalescence, nyní jsou v té čtvrté, kterou začíná ten plný návrat,“ upřesňuje Malý.

Start jarní části, který pro Spartu připadá na čtvrtek 16. února v Evropské lize na hřišti Rostova na Donu, by stihnout mohli. „Spoléhám na to. Vzhledem k jejich přístupu i péči realizačního týmu věříme, že na jaro budou k dispozici.“

Do startu jara chce být zpátky i Rosický, jeden z nejlepších českých fotbalistů historie. „Cítím se dobře. Všechno směřujeme k tomu, abych v prvním zápase sezony mohl hrát,“ prohlásil Rosický před dvěma týdny.