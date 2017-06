Další posila, Sparta zpečetila přestup srbského záložníka Plavšiče

Podle odborného serveru transfermarkt.de Sparta za Plavšiče zaplatila přibližně 40 milionů korun.

Jedenadvacetiletý ofenzivní záložník měl prý několik atraktivních nabídek, ale zvolil Spartu. I proto, že jeho agentem je někdejší sparťanský útočník Igor Gluščevič.

„Byl to jeden z mnoha důvodů. Svou roli hrál také zvuk klubu a nový trenér, o jehož kvalitách jsem přesvědčený. Díky tomu všemu dostanu dobrou příležitost ukázat, že jsem hráčem, který se ještě může zlepšovat. A ukážu také sám sobě, že jsem si vybral dobře, přestože byly na stole i jiné nabídky,“ řekl Plavšič.

Ještě minulý týden startoval na evropském šampionátu do 21 let v Polsku, zasáhl do všech zápasů v základní skupině. Poté pro Srbsko turnaj skončil.

V pondělí už byl v Praze v doprovodu Gluščeviče. Transfer všechny zainteresované strany dotáhly v úterý během dopoledne.

„Je to hodně vzrušující moment, jsem velmi spokojený. Pořád si to ale ještě neuvědomuju, protože je toho na mě docela dost. Mám samozřejmě velkou radost a myslím, že za dva, tři dny mi teprve dojde, co se stalo a co to pro mě znamená,“ vyznal se Plavšič pro klubový web.

Plavšič hrál za klub, který v roce 1991 triumfoval v Poháru mistrů evropských zemí, poslední dva roky, kdy tam přišel ze Spartaku Subotica. Za Crvenu zvezdu nastoupil v 73 soutěžních zápasech a dal deset branek.

Loni se ve svých dvaceti letech dostal do srbského národního mužstva, za které naposled nastoupil letos na jaře v přípravě proti Spojeným státům. Poté absolvoval s jedenadvacítkou Euro v Polsku.

„Crvena zvezda ti děkuje za všechno, co jsi pro klub udělal a přejeme ti všechno nejlepší v další kariéře,“ oznámil srbský klub na svém webu.

Plavšič je sedmým novým hráčem Sparty v letním přestupovém období.

Dosud přivedla brankáře Martina Dúbravku z Liberce, jeho krajana a stopera Lukáše Štetinu z Dukly, bosenského krajního hráče Eldara Čiviče ze Slovácka, srbské křídlo Vukadina Vukadinoviče ze Zlína a rakouského útočníka Marka Janka z Basileje. Ti všichni se už s týmem připravují.

V úterý dopoledne nejprve oznámila rekordní přestup, izraelský záložník Tal Ben Haimz Maccabi Tel Aviv stál údajně 76 milionů korun.

Plavšič je celkově dvanáctým cizincem v týmu, k tomu Sparta jedná ještě o příchodu francouzského stopera Thomase Heurtauxe z Udine.

K tomu si italský kouč Stramaccioni si přivedl sedm zahraničních spolupracovníků - pět krajanů, Řeka a Chorvata.