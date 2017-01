Sparta zvedla obchodní příjmy, i tak za loňský ročník skončila ve ztrátě

Sparta zveřejnila hospodaření na svém webu sparta.cz.

„Auditované výsledky hospodaření byly schváleny na řádné Valné hromadě AC Sparta Praha fotbal, a.s. v závěru minulého kalendářního roku. Ztráta, kterou Sparta v uplynulém hospodářském roce zaznamenala, neměla a nemá žádný negativní dopad na provoz a další aktivity klubu,“ píše se ve zprávě.

Ztráta ve výši 129 704 000 korun nemá co do činění s tzv. financial fair play, jehož splnění hlídá Evropská fotbalová unie (UEFA) a na jehož základě nemusí klub pustit do pohárů.

Hospodaření Sparty za Daniela Křetínského 2004/05

+32 milionů korun; Daří se hrát Ligu mistrů a prodávat

hráče. Třeba Kováče za 100 milionů.

2005/06

-47 milionů; Poslední peníze z Ligy mistrů, přesto zase v minusu.

2006/07

-50 milionů; Sparta prodává stopera Sivoka do Udine, proto není ztráta výrazná.

2007/08

-156 milionů; Další rok bez titulu. Jak klesají výkony, tak se zvyšuje ztráta.

2008/09

-142 milionů; Křetínský navyšuje základní jmění o 100 milionů a začíná šetřit.

2009/10

-229 milionů; Finanční propadák. Naštěstí aspoň končí čekání na ligový titul.

2010/11

-28 milionů; Na plusová čísla nestačí ani prodeje Kucky s Wilfriedem za 200 milionů.

2011/12

-237 milionů; Rekordní ztráta. Nedařilo se na hřišti ani při prodejích hráčů.

2012/13

-190 milionů; Sparta nepouští opory. 100 milionů za útočníka Kadlece spadá až do další sezony.

2013/14

-144 milionů; Nepodařilo se postoupit do Evropské ligy

2014/15

-67 milionů; Bez Ligy mistrů, hospodaření vylepšily účast v Evropské lize a prodej Kadeřábka do Hoffenheimu. 2015/2016

-129 milionů; Do bilance nebyly započítány přestupy Schicka, Krejčího a Brabce, které se udály až po účetní uzávěrce. Společnost výrazně zvedla příjmy z obchodní činnosti (290 milionů), v pohárech Sparta vydělala 219 milionů).

Finanční fair play se vypočítává jen z určitých položek, jako jsou příchody a odchody či provoz stadionu. Sparta až na výjimku (Václav Kadlec) dráž hráče prodává, než nakupuje.

Právě bonusy a prémie z evropských pohárů patřily k významným příjmům klubu, Sparta v ročníku 2015/2016 postoupila až do čtvrtfinále Evropské ligy a vydělala 219 milionů korun.

Příjmy z obchodní činnosti přinesly 290 milionů korun (bez vlivu transferů a příjmů z evropských pohárů). „Z toho 206 milionů tvořily příjmy za reklamu, pronájem stadionu a ze vstupného. Meziročně se jednalo o nárůst o více než 90 milionů korun, přičemž zásadní navýšení vyplývalo z účasti klubu v mezinárodní soutěži až do čtvrtfinálové fáze,“ uvádí klub ve zprávě.

Významně se na obchodních ziscích podílely příjmy ze sponzorských kontraktů, hlavní část klubového sponzorského portfolia tvořily v sezoně 2015/2016 společnosti SYNOT TIP, GENERALI Pojišťovna, Nike, AVE, EŽ, Pražská teplárenská, PRE, J&T Banka, Renomia a MAFRA.

Minulá sezona byla ve Spartě rekordní co se týče tržeb ze vstupného, kterého činilo celkem 73,5 milionu korun. Na patnáct zápasů první ligy přišlo celkem 146 373 diváků, což je průměr 9758 na utkání. V evropských pohárech navštívilo Letnou za osm duelů 115 453 fanoušků (průměr 14 432).

Naopak přestupy se do bilance nezapočítaly. Odchod Pavla Kadeřábka v létě 2015 patřil do předchozího účetního období a transfery Ladislava Krejčího, Patrika Schicka a Jakuba Brabce se budou počítat až v tom následujícím. Pokud by se počítaly, byla by společnost v plusu, protože objem těchto tří obchodů přesáhl 200 milionů korun.

Některé příjmy a výdaje za sezonu 2015/16 Příjmy

Evropské poháry: 219 milionů korun

Obchodní činnost: 290 milionů korun, z toho tržby ze vstupného 73,5 milionů korun. Výdaje

Platy hráčů a realizačních týmů všech kategorií: 218 milionů korun

Chod klubu: 192 milionů korun

Provoz stadionu: 54 milionů korun

Největší výdajovou položku tvoří náklady na platy hráčů a realizačních týmů, celkem to je 218 milionů korun. Nejde jen o áčko, ale o všechny mládežnické kategorie a hráče, kteří jsou pod smlouvou včetně výběrů žen.

Náklady na chod klubu dosáhly 192 milionů korun. Do této skupiny patří například náklady na organizaci utkání v domácích i mezinárodních soutěžích, přípravy herních kempů (přímé výdaje), dále spotřebu energií, náklady spojené se službami pro sponzory (cizí služby) či spotřebu materiálu a pojištění (ostatní výdaje). Meziročně se jednalo o navýšení této položky, zejména kvůli účasti Sparty ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Provoz stadiony (dceřiná společnost ACS Properties) stál 54 milionu korun bez odpisů.

Z výroční zprávy, jejíž zveřejnění podléhá zákonům země, se nelze přesně dopátrat provozního rozpočtu klubu. Nelze sečíst příjmy z obchodní činnosti, z evropských pohárů či přestupů, protože dopředu z bonusy od UEFA nelze počítat.

Mimochodem, Slavia za stejné období vykázala ztrátu 117 milionů korun.