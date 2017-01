Se Spartou odletěl na soustředění i Rosický, naopak chyběl Zahustel

Tři brankáři, šest obránců, třináct středopolařů a pět útočníků. Sedmadvacet hráčů vzali trenéři v čele s Tomášem Požárem a Davidem Holoubkem do Španělska.

Je mezi nimi i šestatřicetiletý Rosický, jenž má po zranění achilovky z podzimu individuální tréninkový plán. Jeho návrat na hřiště je mezi sparťanskými fanoušky netrpělivě očekáván, větší hvězdu český fotbal nemá.

Do výpravy se vešli i talentovaní mladíci z dorostu, kteří už jsou několik měsíců součástí áčka: Dudl, Mustedanagič, Havelka a Christian Frýdek. Nechybí ani dvě čerstvé zahraniční posily Bogdan Vatajelu a Néstor Albiach.

Součástí týmu zůstává i Tiémoko Konaté, jenž byl v srpnu z kádru vyřazen, protože bez omluvy nepřišel na trénink a chtěl si vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť. V lednu se do kádru vrátil a dostal druhou šanci.

Kádr Sparty na soustředění ve Španělsku Brankáři: David Bičík, Viktor Budinský, Tomáš Koubek Obránci: Mario Holek, Matěj Hybš, Michal Kadlec, Vyacheslav Karavaev, Ondřej Mazuch, Bogdan Vatajelu Záložníci: Aleš Čermák, Bořek Dočkal, Václav Dudl, Christian Frýdek, Filip Havelka, Daniel Holzer, Tiémoko Konaté, Lukáš Mareček, Zinedin Mustedanagič, Tomáš Rosický, Michal Sáček, Josef Šural, Lukáš Vácha. Útočníci: Lukáš Juliš, Václav Kadlec, David Lafata, Néstor Albiach, Matěj Pulkrab. zdroj: www.sparta.cz

Naopak neodletí Martin Frýdek, jenž rehabilituje po plastice kolenních vazů. Costa Nhaimonesu se připravuje na blížící se start Afrického poháru s reprezentací Zimbabwe. Zdravotní problémy do Španělska nepustí Ondřeje Zahustela a Davida Březinu, který se vrátil z hostování v Senici.

Doma zůstali také dva brankáři Marek Štěch a Miroslav Miller i záložník Jakub Nečas.

Od pondělí ve Španělsku budou sparťané pokračovat v kondiční přípravě, ve čtvrtek v přímořském Sotogrande sehrají zápas s Freiburgem, osmým týmem bundesligy.

Zpátky do Prahy se sparťané vrátí příští víkend. V následujícím týdnu se představí fanouškům ve třech přípravných duelech ve svém tréninkovém centru na Strahově. Postupně se utkají s Teplicemi a Ústí nad Labem (obě 21. ledna) a s Ružomberokem (24. ledna).

Poté 27. ledna vyrazí na další soustředění do Španělska, tentokrát do oblasti Valencie. Tam je čekají tři utkání se Sturmem Štýrský Hradec, Ferencvárosem Budapešť a Zenitem Petrohrad. Pět dnů před vstupem do jarní části sezony Spartu 11. února čeká generálka proti Žilině.

Sparta má před sebou perné jaro - bude nahánět Plzeň a Slavii v boji o ligový titul, ale také ji čeká jako jediný český klub Evropská liga. V ní se 16. února představí na hřišti silného ruského týmu Rostov na Donu, který na podzim hrál Ligu mistrů a porazil i Bayern Mnichov. Odveta se hraje v Praze o týden později.

Mezi dvěma zápasy v pohárech sparťané vstoupí do domácí soutěže duelem proti Bohemians 1905.