Zklidnění ve Spartě. Víme, kdo zůstane, vše už je jen na nás, říká Costa

Klid je však jen zdánlivý. Po nepovedených pěti kolech, v nichž na rivaly nabrali už velkou ztrátu, potřebují sparťané vítězit. Už jen vítězit. V nejbližším zápase po reprezentační přestávce v neděli od 18 hostí Karvinou.

„Věřím, že do utkání proti Karviné vstoupíme jinak než do posledních zápasů,“ prohlásil asistent Radoslav Kováč pro klubovou televizi.

Krize posledních dnů vrcholila před předchozím zápasem v Brně, kdy se na veřejnost dostaly neshody trenéra Stramaccioniho se záložníkem Frýdkem.

Bez něj, ale například i bez koučem kritizovaného Václava Kadlece mužstvo předvedlo hanebný výkon a na hřišti posledního týmu tabulky podlehlo 0:2. Následnou dusnou atmosféru odnesl odchodem do Liberce záložník Lukáš Vácha, který v Brně nastoupil poprvé v novém ročníku.

Mluvilo se i o dalších odchodech, ale Kadlec s Frýdkem nakonec svou pozici ustáli a ve Spartě pokračují. Stejně jako náhradní brankář David Bičík, oblíbenec fanoušků. Zůstal i ruský obránce Vjačeslav Karavajev, jenž byl blízko přestupu do Lokomotivu Moskva.

V závěru přestupního období tak ze Sparty odešli první brankář Tomáš Koubek (Rennes) a záložníci Vácha s Vukadinem Vukadinovičem (Zlín).

„Bylo to složité období i ohledně Lukyho, který odešel. K tomu jsme měli pryč devět hráčů, kteří byli s reprezentacemi,“ upozornil Kováč.

„Byla to nestabilní situace. Už je všechno jasné. Víme, že Venca, Frýďas i David tady s námi zůstanou. A už je jen na nás, jak to bude dál,“ říká Costa v rozhovoru pro sparťanskou televizi.

Pryč jsou i Mario Holek (Dukla) a Matěj Hybš (Liberec), s kterými se nepočítalo už od začátku červnové přípravy.

Sparta v dosavadních pěti kolech porazila jen Mladou Boleslav a Slovácko, remizovala s Bohemians a v Liberci, podlehla v Brně. Na vedoucí Plzeň ztrácí sedm bodů, na druhou Slavia o čtyři méně. Na Slavia sparťané narazí příští neděli ve slavném derby.

Před tím je čeká Karviná, která v letošním ročníku v první kole porazila Jihlavu a ve zbývajících čtyřech duelech získala jen bod.

„Karviná má dobrý tým a stejně jako všichni nás bude chtít porazit. Ale my se nemůžeme dívat na to, jak hraje soupeř. Musíme se soustředit je na naši hru,“ zdůraznil Costa.

„Co se stalo v Brně, se nesmí opakovat. To byl direkt, který jsme nečekali, to bylo špatný. Pořád to ještě koušeme. Musí se to změnit, musíme do zápasu jít na tři sta procent,“ zdůraznil Kováč.