Sparťané vyrazili do Anglie. S Dočkalem a Frýdkem, ale bez Rosického

Rosický nemá zdravotní problémy, ale po delší pauze ještě není fyzicky připravený na nabitý zápasový program. V sobotu odehrál proti Mladé Boleslavi (2:2) posledních dvacet minut a po utkání přiznal, že jeho start v Anglii není příliš pravděpodobný.



Ve středu se jeho slova naplnila. Na ruzyňském letišti chyběl a spoluhráči, kteří tentokrát spolu s realizačním týmem cestovali odděleně od zbytku výpravy, si budou muset v Anglii poradit bez něj.

„Bylo to dopředu domluvené. Jak dvacet minut s Boleslaví, tak jeho absence v Anglii. Konzultovali jsme to s docentem Kolářem a chceme, aby byl připravený na další zápas,“ prohlásil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný. Další zápas je pro Spartu nejméně důležitý, v pondělí hraje o první místo v lize ve Zlíně.

Ve speciálu naopak seděli Martin Frýdek a Bořek Dočkal, které v posledních dnech trápila lehčí zranění.

Southampton - Sparta Výkop: čtvrtek 21.05

Rozhodčí: Gräfe - Henschel, Pickel (všichni Něm.)

Předpokládané sestavy, Southampton: Forster - Cédric, Fonte, Van Dijk, Bertrand - Clasie, Romeu, Tadič, Davis - Redmond, Rodriguez.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa - Čermák, Vácha, Mareček - V. Kadlec, Lafata, Šural Ostatní: Sparta v minulém ročníku Evropské ligy postoupila do čtvrtfinále, Southampton startuje v základní skupině pohárů poprvé, proti českému soupeři ještě nikdy nehrál.

Sparta má v 18 zápasech s anglickými celky bilanci 3 výhry, 4 remízy, 11 proher. Naposledy porazila klub z Anglie v roce 1983, kdy ve 3. kole Poháru UEFA zdolala Watford 3:2 a 4:0, jako hráč u toho tehdy byl i současný trenér Ščasný, který se na venkovní výhře 3:2 podílel vítězným gólem.

„Zapojili se do tréninku, snad budou moci na část zápasu naskočit. Ale na devadesát minut to nevidím,“ upozornil Ščasný.

S Rosickým doma zůstal Ondřej Zahustel, který si minulý týden při tréninku poranil kotník.

Z Prahy sparťané neletí přímo do Southamptonu, ale do Bournemouthu, jiného přímořského města. Z něj pak cestují zhruba půlhodinu autobusem. Večer je čeká trénink na stadionu St. Mary ́s, ve čtvrtek večer od 21.05 středoevropského času zápas proti šestému týmu minulého ročníku Premier League.

„Bude to těžký zápas, to ví každý. Ale od trenéra už toho o Southamptonu víme dost a budeme se rvát o dobrý výsledek,“ slíbil za všechny obránce Vjačeslav Karavajev.



Ten už poháry hrál za CSKA Moskva i Jablonec, ale do Anglie se v dospělé kategorii podívá poprvé. „Těším se na to. Hrál jsem tu jen jako teenager, někdy v šestnácti, sedmnácti,“ vzpomínal. „Teď to bude něco jiného, celý svět ví, jak dobrý Southampton je.“

Na anglickou atmosféru a srovnání s těžkým soupeřem se těší i záložník Lukáš Mareček. „Tomáš Rosický říkal, že nejsou na začátku sezony v úplně nejlepším rozpoložení. Bylo by fajn toho využít,“ přeje si. „Ale Evropská liga je jiná soutěž než Premier League, mohou hrát jiným stylem, s odlišnou taktikou. Uvidíme, s čím na nás vlétnou.“

Southampton po čtyřech ligových kolech má dva body, doma remizoval s Watfordem a Sunderlandem, venku podlehl na Manchesteru United a naposled na Arsenalu gólem z penalty v poslední minutě.

„Čeká nás nádherné fotbalové prostředí, ale zároveň velmi kvalitní soupeř, hlavně směrem dopředu,“ podotkl Ščasný. „Hrají s velkým nasazením, mají zdvojené posty, směrem dopředu je hra velmi variabilní,“ všiml si sparťanský kouč.

Favoritem skupiny je Inter Milán, o druhou postupovou příčku se mohou rvát všechny tři zbývající týmy Sparta, Southampton i Hapoel Beer-Ševa.