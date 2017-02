Sparťané odletěli do Ruska. Čeká je mráz, během zápasu až minus deset

Když loni Sparta začínala sezonu, bylo to také proti ruskému klubu. Krasnodar dvakrát porazila, venku dokonce 3:0, přemohla i Lazio a ve čtvrtfinále sehrála nádhernou bitvu proti Villarrealu.

Podobnou jízdu touží zopakovat. Zatím je mezi dvaatřiceti nejlepšími týmy Evropské ligy, za postup do osmifinále by získala 750 tisíc eur, což je v přepočtu 20 milionů korun.

Souboj v Rostově však bude pro sparťany nesmírně složitý: silný protivník, nevlídný stadion i počasí.

První potíž potkala tým ještě v Praze, kvůli zdravotní indispozici jednoho z cestujících se let zdržel o víc než hodinu.

Zatímco v Praze v posledních dnech teploty vystoupaly nad nulu, ve městě u Azovského moře je o poznání chladněji. Pokud se vyplní předpovědi, budou ve čtvrtek přes den na teploměru minus čtyři stupně, v době utkání dokonce hrozí až minus deset.

„Karty jsou rozdané pro oba týmy stejně,“ nedělá si z podmínek hlavu sparťanský trenér Tomáš Požár. „Zápas musíme odehrát v takových podmínkách, jaké v Rostově panují. Jak to bude tým snášet, to se teprve uvidí. Ale neměl by to pro nás být výrazný problém a nemělo by to bránit tomu, co chceme předvést.“

Možná i kvůli kruté zimě, ve které se zvyšuje riziko zranění, nakonec se Spartou podle očekávání neodcestoval Tomáš Rosický, který v zimní přípravě neodehrál jediný zápas. Že by se dočkal ostrého startu zrovna v utkání, které bude po všech stránkách extrémně náročné, se od začátku zdálo nepravděpodobné.

Ve výpravě, která odcestovala ze třetího terminálu ruzyňského letiště po desáté hodině, chyběl ještě dlouhodobě zraněný Zahustel, Václav Kadlec s Marečkem, kteří kvůli zdravotním problémům nedokončili druhé soustředění ve Španělsku, a rekonvalescent Holzer.

Do Rostova by měl tým dorazit kolem patnácté hodiny místního času, v Česku bude o dvě hodiny méně. Večer absolvuje předzápasový trénink a tiskovou konferenci na patnáctitisícovém stadionu Olimp-2.

A ve čtvrtek už sparťanům začne druhá část sezony, ve které mají za cíl uspět v Evropské lize a potrápit v boji o titul vedoucí Plzeň a druhou Slavii.

Rostov hrál na podzim Ligu mistrů, v konkurenci Atlétika Madrid, Bayernu Mnichov a Eindhovenu skončil ve skupině třetí. S Eindhovenem dvakrát remizoval, Atlétiku Madrid dvakrát podlehl o gól, Bayern porazil 3:2 a podlehl 0:5.