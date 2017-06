Na soustředění se Spartou už je i Janko, naopak chybí Costa

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii Fotbalisté Sparty během letní přípravu už s novým trenérem Andreou Stramaccionim. | foto: ČTK

dnes 14:52

V neděli se vrátili z mistrovství Evropy do 21 let v Polsku, kde jim skončila sezona. V pondělí pro sparťany Lukáše Juliše s Michalem Sáčkem začala nová, bez jediného dne odpočinku odjeli s týmem na soustředění do Františkových Lázních.

Nový kouč Andrea Stramaccioni vzal do tradiční sparťanské destinace pro přípravu šestadvacet fotbalistů, z nichž je devět cizinců. V klubovém autobuse však chyběli zranění stoper Costa, který promarodil takřka celé jaro, i mladičký záložník Christian Frýdek, jenž už je několik měsíců členem áčka. Kádr Sparta na soustředění 4 brankáři, 8 obránců, 10 záložníků, 4 útočníci Brankáři: David Bičík, Martin Dúbravka, Tomáš Koubek, Vojtěch Vorel. Obránci: Eldar Ćivić, David Hovorka, Juraj Chvátal, Michal Kadlec, Vyacheslav Karavaev, Milan Piško, Lukáš Štetina, Ondřej Zahustel. Záložníci: Néstor Albiach, Martin Frýdek, Václav Kadlec, Lukáš Mareček, Tomáš Rosický, Michal Sáček, Josef Šural, Lukáš Vácha, Bogdan Vatajelu, Vukadin Vukadinović. Útočníci: Marc Janko, Lukáš Juliš, David Lafata, Matěj Pulkrab. K týmu už se nepřipojili další reprezentanti do 21 let Daniel Holzer a Martin Hašek. Ten je sice hráčem Sparty, ale v posledních letech hostoval ve Vlašimi a naposled v Bohemians. S ním ani s Holzerem zřejmě italský trenér nepočítá. Poprvé se Stramaccionimu hlásili brankáři Koubek s Dúbravkou a rakouský útočník Janko, kteří kvůli reprezentačním povinnostem měli povolený pozdější návrat z dovolené. Ve Františkových Lázních zůstanou sparťané do soboty, kdy sehrají přípravné utkání s Karlovými Vary. Stramaccioni po svém příchodu řekl, že chce mít v mužstvu přibližně čtyřiadvacet hráčů. Pokud už nikdo nový nepřijde, do sezony by měla jí Sparta právě s kádrem, který je na soustředění. O kom se jedná Srďjan Plavšič (CZ Bělehrad) Tal Ben Haim (Maccabi Tel Aviv) Thomas Heurtaux (Udine) Kdo odešel: Čermák (Plzeň) S kým Stramaccioni nepočítá: Mazuch, Holek, Hybš, Konaté, Holzer, Hašek To znamená například i s mladými obránci Jurajem Chvátalem i Milanem Piškem, kteří se vrátili z hostování ve Slovácku resp. ve Vlašimi. Spíš se však očekává, že Sparta na přestupovém trhu bude dál aktivní. Jedná o příchodu srbského křídelníka Srďjana Plavšiče z Crveny Zvezdy Bělehrad, izraelského ofenzivního hráče Tal Ben Haima z Maccabi Tel Aviv i francouzského stopera Thomase Heurtauxe z Udine. Dosud přišli Martin Dúbravka z Liberce, Lukáš Štetina z Dukly, Eldar Čivič ze Slovácka, Vukadin Vukadinovič ze Zlína a Marc Janko z Basileje. V minulém týdnu před startem přípravy vedení oznámilo některým dosavadním hráčům, že s nimi nepočítá. Aleš Čermák přestoupil do Plzně. Ondřej Mazuch, Mario Holek, Matěj Hybš a Tiémoko Konaté zatím angažmá nenašli.