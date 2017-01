Holoubek: Néstor je nadstandardním hráčem, Vatajelu se zlepšuje

Sparta má za sebou druhé utkání v zimní přípravě, které odehrála ve velkém stylu. V Rynholci porazila Teplice vysoko 4:0, když se celé utkání hrálo na jednu bránu.

„S výsledkem i s výkonem v ofenzivní části jsme spokojeni. Je to další příslib do další práce, která nás čeká,“ prohlásil trenér David Holoubek.

Před deseti dny ve Španělsku sparťané remizovali 0:0 s Freiburgem, osmým týmem bundesligy. V sobotu dopoledne se poprvé v roce 2017 představili domácí fanouškům, kterých do vesničky na Rakovnicku dorazilo na tisíc.

Jestli proti duelu s Freiburgem došlo k zlepšení, Holoubek hodnotil příliš nechtěl.

„S Freiburgem se to těžko srovnává, ani to vlastně nejde. To jsme hráli na přírodní trávě, byl to bundesligový soupeř,“ vypočítával. „Ale výsledek je lepší s Teplicemi.“

Utkání odehrálo jen jedenáct hráčů, protože Spartu v sobotu čekal ještě souboj proti Ústí nad Labem. A některé podzimní marody do mrazivého dne a na umělou trávu raději neposlal.

„Měli jsme strach ze zranění, ale kluci se s tím vyrovnali dobře. Pohyb přizpůsobili stavu hřiště, což je taky důležité,“ poznamenal kouč.

Proti Teplicím se v obraně dařilo Karavajevovi, své si odehráli mazáci Michal Kadlec s Mazuchem, v záloze se neztratil Sáček, Mareček s Dočkalem odvedl svůj solidní standard stejně jako Juliš. Koubek v bráně jistota.

Stoper Kadlec o Konatém "Vzali jsme ho zpátky. Každý zaslouží druhou čanci, každý udělal chybu, ale neměla by se opakovat. My ho podporujeme, je v týmu, nevidím v tom problém. Je jen na něm, jak šanci využije."

A co ukázali Néstor, Vatajelu a Konaté, kteří na podzim v kádru nebyli?

„Néstora si asi zhodnotíte sami, fotbalově je to nadstandardní hráč. Ukázal, že bude velkou posilou,“ řekl Holoubek.

„Myslím si, že Bogdan bude velkým přínosem na pozici levého obránce. Zatím jsme spokojení, ale taky říkám, že se musí aklimatizovat, adaptovat. Musí si projít ještě hodně tréninkem, aby byl velkou posilou, ale progres tam je. Cítím, že pro Spartu bude dobrým hráčem,“ řekl Holoubek k rumunskému bekovi Vatajeluovi.

Brankář Koubek o posilách "Nestyho (Néstora Albiacha) znám z ligy, je to vynikající fotbalista a myslím si, že nám hodně pomůže. Bogdan (Vatajelu) to má těžké. Nový tým, cizí země, zatím se rozkoukává. Jinak mezi nás zapadl v pohodě, myslím si, že proti Teplicím hrál výborně."

A Konaté, jenž byl v srpnu vyřazen z kádru a teď dostal druhou šanci? „Záleží na něm, jak bude pracovat. Když bude dávat góly, připravovat šance, bude prospěšný ve finální fázi, tak bude v týmu,“ zdůraznil Holoubek. „Přemýšleli jsme o tom, jak jeho návrat berou fanoušci, zajímá nás to. Ale když bude podávat kvalitní výkony, tak Spartě pomůže. A to lidi ocení.“

V úterý sparťané nastoupí v dalším přátelském utkání proti Ružomberoku, ale nedá se čekat, že by se ukázali ti, kteří v sobotu nehráli: Šural, Holzer, Vácha, Václav Kadlec či Rosický.

To až možná na dalším soustředění ve Španělsku, kde je čeká finální fáze přípravy.

„Kádr není uzavřený, ani směrem ven, ani dovnitř. Řešíme to, bavíme se o tom, ale momentálně není nic, co bych k tomu mohl říct,“ dodal Holoubek.