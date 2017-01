Hledá se druhý pravý obránce. Může to být Sáček, říká sparťanský kouč

Začal na pozici pravého obránce, druhou půli nastoupil na kraji zálohy a zápas dokončil na postu stopera.

Ani na okamžik však sparťanský fotbalista Michal Sáček v úterním přípravném utkání proti Ružomberoku (5:0) nezastal pozici středního záložníka, která je mu vlastní.

„Nevadí mi to. Jsem rád, že vůbec hraju,“ říká dvacetiletý univerzál. „Není to poprvé, co mě trenér zkouší v obraně. I na tréninku mě tam dává.“

Sáčka jako prvního hráče z party z vyhlášeného sparťanského dorostu trenéři posunuli do áčka. Jeho součástí se stal už loni na jaře.

V domácí nejvyšší soutěži zatím odehrál tři utkání, loni na podzim v Evropské lize nastoupil v základní sestavě v Southamptonu i proti Interu Milán, pak se však zranil stejně jako několik dalších spoluhráčů.

V zimní přípravě se většina marodů vrací. „Máme asi sedm středních záložníků, to je velká konkurence. Takže to beru tak, že v obraně bych měl větší šanci hrát.“

Po zranění Zahustela má na pozici pravého beka takřka jisté místo Karavajev, Sparta však chce a nutně potřebuje mít na každý post dva kvalitní fotbalisty.

„Přemýšlíme o tom, jak to řešit. Že se Ondra Zahustel zranil, je problém. Karavajev je variantou číslo jedna a hledáme číslo dvě. Ano, Sáček může být tím správným hráčem,“ prohlásil sparťanský kouč Požár.

Sáček na kraji obrany nastoupil už před dvěma týdny proti Freiburgu (0:0), následně s Teplicemi hrál svůj post středního záložníka. V dalším utkání s Ružomberokem vystřídal celkem tři místa v sestavě.

„V průběhu herního soustředění ve Španělsku se rozhodneme, jestli uděláme ještě nějaké změny, jestli někdo přijde. Nebo zůstaneme v tomhle složení,“ poznamenal Požár.

„Michal Sáček to zvládá, je to velmi dobrý a chytrý hráč, dobře na změny reaguje. Zvládá to dovednostně i běžecky. Připadá nám, že by to mohl dát,“ řekl kouč.

Pozice pravého obránce je ve Spartě specifická v tom, že do léta 2015 na ní zářil Pavel Kadeřábek.

Po jeho odchodu klub marně hledal náhradu. Markus Steinhöfer se nechytil, Lukáš Mareček měl výborné i slabší zápasy, ale pro Spartu je cennější ve středu pole.

Zdálo se, že s loňským příchodem Zahustela, byť z Boleslavi přestupoval spíš jako pravé křídlo, klub pozici krajního obránce vyřešil. Jenže hráče širšího kádru reprezentace v úvodu nové sezony trápily zdravotní problémy, i proto přišel Karavajev.

Řada zranění, které v průběhu podzimu vyřadila až deset hráčů, nutí sparťanské trenéry mít na každý post minimálně dva rovnocenné fotbalisty. Přetlak ve středu zálohy a Sáčkova univerzálnost by mohly starosti na pravém kraji obrany vyřešit.

„Někdy se zapomenu a nesmyslně vyrazím dopředu. Ale snažím se beka nějak ukopat. Myslím si, že to snad zatím šlo,“ podotkl Sáček.

V současném fotbale je role krajních obránců velmi důležitá, v Česku je těch opravdu kvalitních málo, především na levou stranu.

I proto elitní týmy Sparta, Plzeň a Slavia v zimním přestupním termínu koupily na levou stranu zahraniční akvizice - Vatajelua, Alvira a Floa. Ve Spartě hraje cizinec i vpravo, Sáček to může změnit.