Pojďme dopředu a z naší strategie neuhýbejme, nabádá Stramaccioni

„Vím, že první dva zápasy byly špatné, ale revoluce chce čas. Musíme jít dopředu, držet se naší strategie a ne po každém zaváhání měnit směr, uhnout doleva. Při dalším problému uhnout doprava. Ne, to nejde,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů.

Jenže revoluce ve Spartě čas nemá, už čtvrtek může rozhodnout, že sezona, jež sotva začala, bude vnímána jako neúspěšná. „Ano, cítím to tak,“ řekl Stramaccioni už klidně.

V odvetě 3. předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad potřebuje Sparta vyhrát o tři góly, což je velmi složitý úkol. V současném rozpoložení týmu se jeví téměř jako nesplnitelný. První zápas prohrála 0:2.

Jak musí Sparta hrát, aby postoupila?

Nepostoupíme, když budeme hrát dobře jen část zápasu. Musíme hrát dobře celý zápas včetně nastavení. Nesmíme si dovolit žádné výpadky, jinak nás soupeř okamžitě potrestá. Musíme hrát ofenzivě, ale ne bláznivě, nepočínat si naivně. Bohemka nám v neděli dala velkou lekci, neudrželi jsme koncentraci a to nás stálo dva body. Šance je, jsem pozitivní.

Určitě jste si začátek angažmá ve Spartě představoval jinak, mužstvo hraje pod své možnosti. Kdy to bude lepší?

Jsme v těžké situaci. Spousta hráčů přišla na poslední chvíli, zapojili se pozdě, k tomu máme pořád několik hráčů zraněných. Říkal jsem, že Ben Chaim je na padesáti šedesáti procentech výkonnosti, ale podobná čísla platí i po ostatní. Pro Mavubu, Mandjecka, Rosického. Musíme tvrdě pracovat, věřím, že se výsledky dostaví. Smůla, že jsme dostali Crvenou zvezdu Bělehrad, která byla na nás rozehraná. Pro úspěch děláme maximum.

Komplikuje vám skládání sestavy fakt, že hráči jsou v rozdílném stavu fyzické kondice a nevydrží celý zápas?

Ano, to je pravda. V neděli jsme si něco naplánovali, ale zranění Kayi nám to nabouralo. V Bělehradě se zranil Vatajelu atd. Musíme do toho vložit vášeň, profesionalitu. Nesmí se projevit zklamání ze dvou výsledků, nesmíme uhnout z naší filozofie. Není podstatné, co je dobré pro Stramaccioniho, ale co je dobré pro Spartu. Pojďme hodnotit na jaře, teď je příliš brzy.

Máte jasno o sestavě? A nastoupí od začátku Rosický?

To se ještě musím rozhodnout. Jak víte, Tomáš odehrál po dlouhé době část zápasu. Hledá optimální formu, pohodu, spíš to odhaduju, že půjde do hry až v jejím průběhu. Byl by to druhý zápas za čtyři dny a já ho nechci přetěžovat.

Všiml jste si, že když nastoupil, jak byl pro mužstvo vzpruhou, jak celý stadion ožil?

Neuvěřitelná atmosféra. Znám stadiony v Miláně, v Aténách, ale naši fanoušci na mě vážně udělali dojem. Energie, která plynula z tribun... Fanouškům bychom měli děkovat dnem i nocí za důvěru, kterou nám projevují. Uděláme všechno, abychom se jim odměnili úspěchem.