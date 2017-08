Smutný Rosický: Je to špatné, jsme bez pohárů a Sparta ztrácí prestiž

Fotbalová Sparta je bez pohárů a to žádná legrace není. Nová sezona je teprve na startu a největší český klub už je teď značně neúspěšný.

Ve 3. předkole Ligy mistrů prohrála s Crvenou zvezdou Bělehrad i domácí odvetu 0:1, v součtu 0:3.

Takže budete mít v české soutěži v boji o titul proti konkurentům výhodu?

Eventuálně by to výhoda byla, kdybychom nebojovali sami se sebou. Nemůžeme si říct, že hrajeme jen ligu a ostatní budou unavení. Pokud na hřišti nevyrosteme jako tým, tak to výhoda nebude.

Jak dlouho bude trvat, než Sparta vyroste?

Nevím, fakt nevím. Nikdy jsem tolik změn v kádru nezažil, nemám s tím zkušenost, takže těžko můžu odpovědět.

Co s tím? Sparta je hodně dole jako léta nebyla.

Jsem hráčem Sparty a klub se pro něco rozhodl. A já tomu musím věřit, všichni tomu musíme věřit. Když nebudeme, tak to bude ještě horší. Optimismus a věřit, že se společně z toho dostaneme. Nikdo nám nepomůže. Musíme vyjít z kabiny a výsledek ukázat na hřišti, jinak to jsou prázdná slova.

Pro Crvene zvezdě jste naskočil na poslední půlhodinu už za stavu 0:1. S čím jste tam šel?

Jak jsme dostali v první půli gól, museli bychom na postup dát čtyři.... Tu poslední půlhodinu pro nás bylo důležité, abychom aspoň neprohráli. Potřebujeme něco, abychom se od něčeho odrazili, ale bohužel.

Co vyřazení z pohárů pro klub znamená?

Situace je velice špatná, Sparta není v Evropě a tím ztrácí prestiž, to je jasný. Pro nás to znamená jediné, že musíme pracovat a jako tým se z toho snažit dostat. Nemůžeme mít hlavy v dlaních. I když to nejde, musíš najít pozitiva. Potřebujeme se odpíchnout, ale nemáme od čeho.

Třeba od vašeho výkonu. Od chvíle, co jste přišel, jste hru Sparty zcela změnil. Nemohl jste hrát od začátku?

To nešlo, nejsem na tom tak dobře. Doufal jsem, že to vydrží aspoň nula nula a pak by šance s tím něco udělat byla. Zmáčknout je, což se tak trochu povedlo. Dostat se k nim šlo, ale bohužel, už jsme prohrávali.

Proč jste se do zápasu nedostali už od začátku?

Viděli jste sami, je to takové strašně upracované. Když jste viděli jejich kombinace a ty naše... Jim to šlo lehce, my se k ničemu nedostali. Za první poločas jedna střela na bránu. To je strašně málo, když potřebujeme vyhrát o tři góly. Druhý poločas, tak poslední půlhodina, to byl takový náznak. Je škoda, že jsme prohrávali. Viděli jste, že se s nimi na jejich polovině dalo hrát, ale musíte je zatlačit. Tyhle týmy jsou dobré dopředu, ale dozadu se jim moc nechce.

Trenér Stramaccioni udělal zase spoustu změn v sestavě. Nenastal čas ji spíš stabilizovat?

To je jedna z bolestí, když se tvoří tým s mnoha novými hráčů. Jasně, tři zápasy, v každém jiná sestava, to mužstvu neprospívá. Až trenér najde něco ideálního, tak bude důležité, v jakém budeme rozpoložení v herním i bodovém. Ale to všechno jsou otazníky.

A vy osobně? Cítíte, že se zlepšujete?

To je normální, myslím si, že každým zápasem by to mohlo být lepší. Herní kondici těžko vyženete jinak než zápasem. Ale sám nevím, jak to bude dál, kdy to půjde od začátku. To nedokážu odpovědět.