Costa řeší jen Spartu. Nezajímá mě, co mají za výsledky, řekl o Slavii

Ve Spartě působí už čtyři roky, proti Slavii nastoupil v lize sedmkrát a má skvělou bilanci - pětkrát zažil vítězství. Na jaře 2016 dokonce Costa Nhamoinesu pražské derby rozhodl, když otočil na 2:1 a na Letné se slavila výhra 3:1.

Tehdy pod koučem Ščasným došli sparťané do čtvrtfinále Evropské ligy a v lize skončili druzí, od úspěšné sezony se ale u nejúspěšnějšího klubu české historie hodně změnilo.

Do Sparty přišlo v létě jedenáct nových fotbalistů, musel jste jim vysvětlovat, co pro Spartu znamená zápas se Slavií?

Jo jasně, mluvíme o tom. Na druhou stranu to jsou hráči, kteří mají zkušenosti, zažili jiná velká derby. Třeba Plavšič nebo Biabiany. Těm netřeba nic moc říkat, protože vědí, jak to bude vypadat.

Plavšič přišel z Bělehradu, Biabiany z Milána. Vyprávěli vám třeba, jak tam derby vypadalo?

Jo jo jasně, bavíme se. Třeba s Biabianym. Vím, že milánské derby je stejně velké jako pražské derby. Není to normální zápas, má něco navíc.

Slavii se - podobně jako vám - nepodařil vstup do sezony, na hřištích soupeřů třikrát remizovala.

Myslím, že to je jejich problém. Nezajímá mě, co tam mají za výsledky, co dělají. Zabýváme se námi, chceme udělat maximum pro všechny sparťany.

Po strašném úvodu a vypadnutí z Evropské ligy asi v šatně nebyla dobrá atmosféra, Jaké je rozpoložení v kabině nyní?

Už je to dobrý. Věděli jsme, že na máme nové hráče a že bylo třeba dát to všechno dohromady. Byl potřeba čas. Ale už je to dobrý, při tomhle zápase na všechno zapomeneme, půjdeme do něj, jako by v lize byly jen dva týmy a hrajeme jenom jeden zápas o všechno.

Je pro vás výhodou, že Slavia hraje evropské poháry a po zápase Evropské ligy měla jen dva dny na přípravu?

To je jejich problém. Nekoukáme, co mají a co dělají, koukáme na nás, protože my jsme Sparta, my chceme být úspěšní, chceme získat všechny body a bojovat o titul.

Loni přitom byla situace opačná, vy jste hráli v Římě s Laziem a po dvou dnech jste šli do souboje se Slavií.

Vím, je to trošku náročné, ale i proto hrajeme, chceme úspěchy v Evropě. Třeba na to být připravený.

Sestava Sparty se po počáteční časté rotaci ustálila. Trenér ale zmínil, že zvažuje nasadit do stoperské dvojice vyššího hráče, aby eliminoval hrozbu v podobě Milana Škody. Není ve hře váš přesun do středu obrany?

Samozřejmě víme, že Slavia má svoje kvality, ale myslím, že to je spíš otázka pro trenéra. Vidí nás každý den na tréninku a postaví to podle sebe. Já, jako všichni hráči, jsem připravený hrát, nevadí mi, kde to je. Snažím se na hřišti nechat maximum.

Proti Karviné odehrál 85 minut Tomáš Rosický, jaké to je, nastupovat po boku takového fotbalisty?

Tom je pro nás důležitý, je to moc kvalitní hráč, má hodně hodně zkušeností ze slavných lig. Těšíme se na to, že bude hrát.