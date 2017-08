Suárez filmoval = penalta. A za co sudí vyloučil Ronalda? Real se odvolá

Real vyhrál první zápas nad Barcelonou vyhrál 3:1 a proti červené kartě pro svou hvězdu se odvolá.

Ronaldo, jenž nastoupil ve druhém poločase, rozhodl utkání parádní brankou v 80. minutě. Trefu na 2:1 oslavil svléknutím dresu, za což správně obdržel žlutou kartu.

O dvě minuty později mu střídající Marco Asensio poslal kolmici, Ronaldo měl balon na dlouhou nohu, ale přesto ho pravačkou stihl a píchl si ho mírně vlevo. Ve stejný moment ale narazil do boku stopera Umtitiho, ztratil stabilitu a v šestnáctce upadl.

Sudí Ricardo de Burgos Bengoetxea přerušil hru, ale neodpískal penaltu, nýbrž ukázal Ronaldovi druhou žlutou kartu. „Vyloučení mě naštvalo,“ přiznal trenér Realu Zinedine Zidane. Ronaldo, který poměrně často padá až příliš ochotně na zem, tentokrát podle všeho vědomě nesimuloval.

„Myslím, že ztratil rovnováhu, nefilmoval. Měli bychom se zkusit odvolat,“ myslí si kapitán Sergio Ramos. „Možná to nebylo na penaltu, ale červená karta, to je trochu kruté. To už nezměníme, ale pokusíme se, aby mohl nastoupit ve středu v odvetě,“ dodal Zidane.

Jenže situaci při odvolání Realu stěžuje fakt, že Ronaldo po vyloučení strčil do hlavního arbitra. Portugalce tak spíš než omilostnění za tento zkrat čeká dodatečný trest.

Je možné, že Ronaldo rozhodčího k napomenutí vyprovokoval tím, že ihned po dopadu na trávník začal rozhazovat rukama. Kdyby se gest vyvaroval, třeba by vyvázl jen s napomenutím nebo větou „vstávej, hrajeme dál“.

Ovšem ve srovnání s tím, co přibližně pět minut před ním předvedl Suárez, je žlutá a následná červená karta velice přísná, krutá, jak zmínil Zidane.

I barcelonský forvard na sebe rád nechává působit gravitaci. V nedělním zápase se rozběhl za odraženým míčem, jemně si obhodil brankáře Keylora Navase, který se Suárezovi vrhl pod nohy. Končetiny uruguayského útočníka ale vůbec nezasáhl.

Suárez šel k zemi ještě dřív, než k nějakému kontaktu vůbec mohlo dojít. Aby svému teatrálnímu pádu přidal, začal se za postranní čárou svíjet. Navas mimochodem za svůj „faul“ dostal žlutou kartu.

Pokutového kopu se ujal Lionel Messi a proměnil, byl to ale jediný gól Barcelony v zápase. Real díky vlastní brance Piquého, zmíněné trefě Ronalda a gólu Asensia z poslední minuty zvítězil 3:1. Před středeční odvetou tak má velkou naději na první triumf v Superpoháru od roku 2012.