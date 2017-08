Messi do sudího strčit může a Ronaldo ne? ptají se ve Španělsku

Bylo to rovněž v El Clásiku, vyhecovaném souboji mezi Realem a Barcelonou. Messi se dožadoval odpískání faulu Raúla, sudí ale situaci vyhodnotil opačně. Poté, co kapitán Realu rychle rozehrál, tehdy dvaadvacetiletý Argentinec odstrčil sudího Undiana Mallencu, připomíná deník Marca.

Arbitr Messiho v květnovém zápase roku 2009 nenapomenul, navíc na incident neupozornil v zápise o utkání. Disciplinární komise tudíž neměla konkrétní podnět se Messiho chováním zabývat.

Naopak rozhodčí Ricardo de Burgos Bengoetxea, do kterého v reakci na vyloučení strčil Ronaldo, v zápise uvedl: „Jakmile jsem mu udělil červenou kartu, Ronaldo mě na znamení nesouhlasu mírně postrčil.“

Kvůli tomu situaci z 82. minuty nedělního Superpoháru, v němž Real zvítězil 3:1, španělská disciplinární komise řešila. Vyřkla následující verdikt: pět zápasů stop (1 za vyloučení, 4 za strčení), pokuta tři tisíce eur (78 tisíc korun) a k tomu navíc 600 eur (16 tisíc korun) za simulování.

Messi před lety nedostal ani pokutu, ani zákaz startu.

Top: 2009. Messi pushing referee. No ban.

Bottom: 2017. Ronaldo pushing referee. Five match ban.

Real se odvolá, což trenér Zinedine Zidane signalizoval ještě předtím, než znal výši trestu. Kouč s kapitánem Sergiem Ramosem věřili, že se podaří omilostnit Ronalda alespoň pro odvetu, která se hraje od 23 hodin v Madridu. To už však není možné.

Dvaatřicetiletý Portugalec obdržel první žlutou kartu za svlečení dresu při oslavě gólu. Dvě minuty na to neustál souboj tělo na tělo se Samuelem Umtitim, rozhodčí posoudil jeho pád v pokutovém území jako nafilmovaný a po druhé žluté Ronalda vyloučil.

„Možná to nebylo na penaltu, ale červená karta, to je trochu kruté. Jak mu za to mohli dát tak dlouhý trest?“ ptá si Zidane. Navíc ve srovnání s teatrálním pádem Suáreze, který sudí De Burgos Bengoetxea vnímal jako penaltový. Uruguayský útočník prokazatelně filmoval, přesto potrestán nebyl.

„K Suárezovi se vyjadřovat nechci, nezlobte se,“ řekl Zidane na tiskové konferenci před odvetou. Obránce Dani Carvajal kouče doplnil: „Od toho, aby ho potrestali, tu jsou rozhodčí a komise. Záběry jsou všeříkající.“

Zidane doufá, že disciplinární komise, která má další zasedání ve středu, znovu probere kontroverzní momenty ze zápasu. Suárez ale pravděpodobně v odvetě nastoupí, protože simulanty lze dle španělských regulí trestat pouze napomenutím přímo v zápasech.

Kdyby se taková situace odehrála v Anglii, Suárez by zpětně dostal zákaz činnosti na dva zápasy, což umožňuje nová úprava pravidel platná od začátku aktuální sezony.

Real se - i s případným zkrácením trestu - ve druhém El Clásiku sezony bude muset obejít bez Ronalda, střelce vítězné branky z neděle.

Udrží náskok 3:1 a vyhraje první Superpohár od roku 2012?