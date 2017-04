Zidana mrzel závěr El Clásika. Mysleli jsme, že můžeme dát třetí gól, řekl

Byla to reklama na fotbal. Real vedl, Barcelona ihned srovnala. Ve druhé půli skóre otočila, domácí pak hráli v oslabení kvůli červené pro Sergia Ramose, a přesto vyrovnali. Chtěli rozhodnout. Jenže z poslední akce zápasu rozhodl rival - druhou branku v utkání slavil Lionel Messi, jenž prožil parádní večer.

Radoval se z pětistého gólu za Barcelonu a navíc se stal nejlepším střelcem El Clásika.

„Jsme zklamaní. Dívám se na to tak, že jsme měli hodně šancí na rozhodující gól. Bohužel se nám to nestalo poprvé, takových zápasů už bylo víc. Skončí to tak, že na to doplatíte,“ prohlásil Zidane na tiskové konferenci.

O Messim: „Gratuluji mu, to je vše. Měl šance a využil je. Byl rozdílovým hráčem, vstřelil dvě branky, ale Barcelona, to není jenom Messi,“ řekl trenér Zinedine Zidane.

Příležitostí měl Real dost. Ze začátku se do solidní pozice dostal Karim Benzema, z hranice vápna ale střílel slabě. O dvě minuty později vyrazil ránu Cristiana Ronalda brankář Marc-André ter Stegen. Čtyřiadvacetiletý Němec si připsal celkem dvanáct zákroků, což nejvyšší číslo pro barcelonského gólmana od ročníku 2003/04.

Z dálky pálili Luka Modrič a Toni Kroos, neúspěšně. Benzema trefil hlavou z bezprostřední blízkosti ter Stegena...

Asi největší tutovku spálil Cristiano Ronaldo v 67. minutě. Střídající Marco Asensio utekl po pravé straně a v situaci dva na dva přihrál na malé vápno - a Portugalec se sedmičkou na zádech v pádu přestřelil. Na jeho obranu je ale potřeba dodat, že dostal balon na paty.

„Je pravda, že spoustu šancí měly obě strany. My se je musíme naučit proměňovat, zkusíme něco změnit,“ řekl Zidane. Svým svěřencům ordinuje ofenzivní přístup, což ukázal i dramatický finiš šlágru 33. kola španělské ligy. Za nerozhodného stavu se Real dral vpřed, nebezpečně stříleli James nebo Asensio.

Nebyl francouzský kouč v závěru utkání trochu moc odvážný? Real hrál přeci jenom v deseti, bez kapitána, vyrovnal na 2:2. Bod by měl cenu zlata, zvlášť po takovém průběhu. „Mysleli jsme, že můžeme dát třetí gól,“ vysvětloval klubovému webu Zidane, „vždycky se snažíme vyhrát.“

Za takovéto myšlení je třeba před Zidanem smeknout, moc trenérů jako on na světě není.

„Rozhodně hráčům nebudu nic vyčítat. Hrát v deseti v takhle vysokém presinku je riskantní a nakonec se nám to vymstilo. Prohrát jsme si nezasloužili,“ dodal.

Real má na druhé příčce stejně bodů jako Barcelona a utkání k dobru. Oba týmy pokračují ve španělské lize středečními duely 34. kola. Kdo nakonec zvedne nad hlavu pohár pro vítěze?