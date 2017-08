Bude Real znovu nejsilnější? Barcelona není favoritem španělské ligy

Dlouho po středeční půlnoci se Real Madrid radoval z trofeje.

Na úkor Barcelony. Na úkor největšího rivala, který se ještě před rokem domníval, že může vládnout třeba deset let v kuse.

Nevládne, což okomentoval stoper Gerard Piqué, jeden z patriotů: „Je jasné, že náš klub neprochází nejlepším obdobím. Poprvé po devíti letech, co hraju v Barceloně, jsem se proti Realu cítil méněcenně.“ Cože? Méněcenně? Úplně bez šance? Skoro trapně?

Dřív se Piqué vůči Realu vždycky vymezoval, soupeři se vysmíval, rýpal do něj, provokoval. Jenže teď poprvé přiznal, že jeho tým nestačí.

Odejít z Barcelony a... Začít žít!

Barcelona za 180 pohárových minut proti Realu vstřelila jediný gól adostala jich pět (1:3, 0:2). Nedokázala využít žádnou svou zbraň ani vztek Cristiana Ronalda, jenž byl během prvního utkání sporně vyloučený a za následné strčení do rozhodčího je suspendovaný na pět zápasů.

Prostě nic, nic, nic!

Barcelona možná zabalila svůj kombinační fotbal do pěkného celofánu, ale v celkovém pojetí nudila. Na hladový, agresivní a přímočarý Real neměla. To není pro katalánského obra dobrá zpráva, vždyť už dnes večer startuje nová sezona španělské ligy.

Titul obhajuje Real a zdá se, že Barcelonu nehodlá pustit do kontaktu.

„Real ukázal víc energie. My musíme rychle najít svou duši,“ prohlásil nový trenér Ernesto Valverde.

Barcelona by měla hledat i nové hráče, neboť stávající kádr přestává být exkluzivní. Zvlášť když se Brazilec Neymar upsal pařížským šejkům za rekordní sumu, která se blíží šesti miliardám korun.

„Spousta lidí si myslí, že odejít z Barcelony je jako zemřít. Ale já cítím, že pravda je opak. V Paříži jsem živější než kdy předtím,“ vzkázal Neymar z Francie, což byla rána pro celou Barcelonu a příjemná zvěst pro Real.

Koho ulovit? A za kolik?

Barca chřadne, o čemž vypovídá i aktuální marodka, na které jsou kapitán Iniesta, Piqué i Suárez čili samé nepostradatelné persony.

Pokud Barcelona nechce spoléhat jen na zázračného Messiho, měla by se pustit do rozumných nákupů. Po Neymarově prodeji si může leccos dovolit, peníze má.

Láká záložníka Coutinha, jenže jeho Liverpool (zatím) říká rezolutní ne. Dvacetiletý útočník Ousmane Dembélé je blíž, Dortmund by se obchodu nebránil, pokud si Barcelona připlatí. Do absolutně nejvyšší galaxie by patřily potencionální příchody z Chelsea (Eden Hazard) a Paříže (Ángel Di María).

„Abychom se posunuli dopředu, musíme se co nejvíc semknout,“ tvrdí stoper Piqué, jehož klub sestřelil v Superpoháru mladík, který už dávno mohl v Katalánsku hrát. V létě 2014 se Barcelona zdráhala poslat 65 milionů korun na Mallorku, aby koupila osmnáctiletého záložníka Marka Asensia. O tři měsíce později zaplatit chtěla, jenže to už Asensio mířil za 100 milionů do Realu. Když si uvědomíte, jak krásné góly teď vymyslel, dostává příběh ještě silnější grády.

Zidane a jeho sbírka trofejí

V prvním utkání Superpoháru napřáhl Asensio levačkou z hranice šestnáctky a trefil se nechytatelně do růžku. Ve čtvrté minutě odvety vystřelil ze třiceti metrů a brankář Ter Stegen stihl kopírovat prudký balon pouze očima. Byl tak zaskočený, že ani neskočil. Nádherný gól.

Minuta ticha za oběti v Barceloně První kolo španělské ligy začne minutou ticha za oběti teroristického útoku v Barceloně, při kterém zemřelo 14 lidí a víc než sto dalších bylo zraněno. Na svých internetových stránkách o tom informovalo vedení fotbalového svazu (RFEF).

(ČTK)



Trenér Zinedine Zidane, Asensiův velký vzor, před lavičkou šťastně zamával rukama, což znamenalo, že dominantnímu Realu trofej neunikne. Asensio se stal prvním Španělem za posledních 20 let (od dob Raúla), který za Real skóroval proti Barceloně ve dvou zápasech po sobě. A kouč Zidane? Ten vede Real teprve půldruhého roku a má už sedm pohárů. Z historického pohledu jsou před ním jen dva „sběratelé“: Luis Molowny (8) a Miguel Muňoz (14).

„Sezonu jsme nezačali špatně, ale pořád je před námi spousta úkolů,“ zdůraznil Zidane.

Jeden ze zásadních úkolů zní: Dál ztrapňovat Barcelonu!